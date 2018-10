Grillo | polemiche dopo le battute sull’autismo Nicoletti | “Noi scherniti mentre

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Questa volta nel mirino non ci sono lesul Quirinale o quelle sul Pd. E la politica, qui, c’entra, ma solo di riflesso. Perché a offendersi per alcuni passaggi del discorso di Beppeal Circo Massimo, che domenica 21 ottobre ha chiuso la kermesse romana di Italia 5 stelle, sono state anche associazioni di malati e persone che da anni si occupano dei diritti di chi è affetto da autismo o da sindrome di Asperger. Sotto accusa alcune frasi pronunciate dal comico e fondatore del Movimento 5 stelle, per prendere in giro politici e ospiti dei talk show televisivi. “L’autismo è la malattia del secolo, e non lo riconosci – ha dettoal pubblico radunato al Circo Massimo – Ad esempio la sindrome di Asperger: in televisione è pieno di questi filosofi che hanno la sindrome di Asperger, che è la sindrome di quelli che parlano in un modo e non ...