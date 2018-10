Grillo e le battute sull' autismo Ira delle associazioni | Usati come oggetto di

Beppe Grillo e le battute sull'autismo scatenano la reazione delle associazioni : 'Ci disprezza e ci deride' : Anche Matteo Renzi ha attaccato Grillo: "Insultare Mattarella o Macron è inaccettabile per una forza politica. Ma nella mia scala di valori prendersi gioco di un bambino autistico è peggio che ...

Grillo - polemiche dopo le battute sull’autismo. Nicoletti : “Noi scherniti mentre combattiamo le discriminazioni” : Questa volta nel mirino non ci sono le battute sul Quirinale o quelle sul Pd. E la politica, qui, c’entra, ma solo di riflesso. Perché a offendersi per alcuni passaggi del discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo, che domenica 21 ottobre ha chiuso la kermesse romana di Italia 5 stelle, sono state anche associazioni di malati e persone che da anni si occupano dei diritti di chi è affetto da autismo o da sindrome di Asperger. Sotto accusa ...

Battute su autismo e Asperger - tutti contro Beppe Grillo : Non solo gli attacchi a Mattarella. È bufera su Beppe Grillo per alcune espressioni usate durante la festa dei 5 Stelle a Circo. Il comico genovese e fondatore del Movimento, infatti, ha usato come ...

Battute su autismo e Asperger - bufera su Beppe Grillo : Non solo gli attacchi a Mattarella. È bufera su Beppe Grillo per alcune espressioni usate durante la festa dei 5 Stelle a Circo. Il comico genovese e fondatore del Movimento, infatti, ha usato come ...

BEPPE Grillo - BUFERA SU BATTUTE SU AUTISMO : RENZI "FAI SCHIFO"/ Video ultime notizie - ira Pd e associazioni : BEPPE GRILLO, BUFERA dopo BATTUTE su AUTISMO e sindrome di Asperger. Matteo RENZI all'attacco: “Fai schifo”. Ma contro il garante del M5s insorgono anche le associazioni dei malati(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:49:00 GMT)

Beppe Grillo - bufera dopo battute su autismo e sindrome di Asperger/ Matteo Renzi all'attacco : “Fai schifo” : Beppe Grillo, bufera dopo battute su autismo e sindrome di Asperger. Matteo Renzi all'attacco: “Fai schifo”. Ma contro il garante del M5s insorgono anche le associazioni dei malati(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:48:00 GMT)

Le battute di Grillo dal palco offendono le persone con autismo : “Perché ci prendi in giro?” : Un uomo a cui è stata diagnostica la sindrome di Asperger ha risposto a Beppe Grillo: "Suscitare la risata della folla su quello che per un Asperger è sintomo della sua diversità è ingeneroso, soprattutto da parte di chi dovrebbe ben conoscere cosa sia l’autismo…Gli autistici hanno diritto di essere trattati da cittadini come qualsiasi altro abitante del nostro paese"Continua a leggere

Grillo e le battute sul Quirinale - attacchi di Pd e Fi. M5s si smarca : “Non ha ruolo istituzionale - fiducia in Mattarella” : Reazioni da tutto il mondo politico alle parole di Beppe Grillo sul ruolo del presidente della Repubblica. Dal palco della kermesse nazionale Italia 5 Stelle, il fondatore del Movimento ha messo in discussione le prerogative del capo dello Stato: “Dovremmo togliere dei poteri, dovremmo riformarlo“, ha detto. “È il capo delle forze armate, il capo del Csm, nomina cinque senatori a vita. Queste cose non vanno più bene per il ...

Grillo e le battute sul Quirinale - M5S : “Non ha ruolo istituzionale - fiducia in Mattarella” : Reazioni da tutto il mondo politico alle parole di Beppe Grillo sul ruolo del presidente della Repubblica. Dal palco della kermesse nazionale Italia 5 Stelle, il fondatore del Movimento ha messo in discussione le prerogative del capo dello Stato: “Dovremmo togliere dei poteri, dovremmo riformarlo“, ha detto. “È il capo delle forze armate, il capo del Csm, nomina cinque senatori a vita. Queste cose non vanno più bene per il ...

Italia 5 Stelle - lo show di Grillo : dai “poteri da cambiare al Capo dello Stato” alle battute su Salvini e agenzie di rating : Arriva sul palco brandendo una manina di plastica, sulle note della sua canzone blues ‘show me the way’. Beppe Grillo si presenta così sul palco di Italia 5 Stelle, presentato dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, come “il padre di tutti noi”. E il fondatore del M5s esordisce: “E adesso la satira chi la deve fare? Qui c’è il premier, un ministro… non sono più i ragazzi che conoscevo. Ho visto ...

Magalli : "Grillo mi rubava le battute" : Giancarlo Magalli ha parlato dei suoi trascorsi con Beppe Grillo, che conosce fin dai tempi in cui entrambi facevano cabaret. Il conduttore Rai ha, infatti, raccontato un aneddoto del passato quando l'...

Magalli : 'Conoscevo Grillo da quando faceva cabaret e mi rubava le battute' : «Conoscevo Grillo da prima dei suoi trascorsi in Rai - rivela Giancarlo Magalli, ospite della trasmissione di La7 In Onda - faceva cabaret e si fregava i miei testi, lo ha anche ammesso in un suo ...

GIANCARLO MAGALLI VS BEPPE Grillo / Video - "quando facevamo cabaret lui mi rubava le battute" : GIANCARLO MAGALLI, ospite del programma In onda, racconta i suoi trascorsi non troppo positivi con BEPPE GRILLO. "Quando facevamo cabaret lui mi rubava le battute..." (Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:12:00 GMT)