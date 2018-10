Grillo e i poteri del presidente | stavolta sono con lui

romadailynews

: Attaccano il Capo dello Stato perché non rispettano la Costituzione e non concepiscono altri poteri all’infuori del… - lauraboldrini : Attaccano il Capo dello Stato perché non rispettano la Costituzione e non concepiscono altri poteri all’infuori del… - TgLa7 : #Grillo: 'Dovremmo togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo. Il vilipendio...un capo dello Stato… - BentivogliMarco : Un partito vuole condonare il reato di riciclaggio perché vi è implicato, un altro reo di vilipendio al capo dello… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)e idelcon lui –, nella sagra del Movimento cinque stelle al Circo Massimo, ha criticato ideldella repubblica, che secondo luieccessivi. Connonmai d’accordo, non lo ero nemmeno quando si limitava a fare il comico, non mi faceva ridere. Ma suidelin parte la penso come lui, anche se con motivazioni diverse, opposte. La prima volta che ho criticato la costituzione, specialmente per quanto riguarda la figura del capo dello stato, ho preso 2 in un compito in classe. Ilera Gronchi. Da allora non ho mai smesso di considerare una follia attribuire, come fa la costituzione in vigore,eccessivi a unnon eletto dal popolo, per di più destinato alla coabitazione – per effetto della diversa durata del mandato – con maggioranze parlamentari ...