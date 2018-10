Grillo al Circo Massimo | Dure critiche delle associazioni dei malati di autismo

Circo Massimo - Grillo attacca i poteri del Quirinale. Ma i 5 Stelle prendono le distanze : «Tema non nel contratto» : Il comico: «Togliamo i poteri al capo dello Stato, non è più in sintonia col nostro modo di pensare». Di Maio: «A gennaio un manifesto per mettere insieme nuove forze». Conte: «Nostro cammino ancora lungo, gli oppositori se ne facciano una ragione»

Grillo choc al Circo Massimo : "Macron? Un bambino violentato da un'anziana. E la mamma di Salvini non poteva prendere la pillola?" : Beppe Grillo senza freni. Dal palco di 'Italia a 5 stelle' il fondatore del Movimento si scaglia contro tutto e tutti. A partire dal presidente francese Emmanuel Macron, al quale riserva un riferimento neanche troppo velato: "Siamo pieni di psicopatici, di bambini violentati da anziani"Nel mirino impietoso dell'ironia grillina finisce poi anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, protagonista di un aneddoto inedito: "Io non lo conoscevo, ...

Cinque Stelle - Conte e Grillo al Circo Massimo. Di Maio : “Spiegheremo la manovra all’Ue” : È partita la seconda giornata di “Italia 5 Stelle”, la kermesse del M5S al Circo Massimo, con un bagno di folla di Luigi Di Maio che fra selfie e strette di mano ha salutato gli attivisti ma non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti assiepati intorno a lui. Ci sono anche i no Tap, con un cartello dal fondo giallo «Melendugno c’è. No Tap» ma spie...

