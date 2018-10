GreyEnergy è una delle minacce più pericolose per i sistemi informatici | può mettere KO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Un attacco informatico puòfuori uso le centrali elettriche? La risposta è sì, e senza voler fare allarmismo, ci sono strumenti così sofisticati da permetterlo, se finiscono nelle mani sbagliate. Siamo abituati a sentir parlare di offensive digitali che hanno portato al furto di dati degli utenti, a volte al prelievo forzato di informazioni secretate. Ma un malware (un software malevolo) può ancheKO una centrale elettrica. È già successo il 23 dicembre 2015, quando in Ucraina i criminalilasciarono al buio per qualche ora oltre 700.000 persone. Ai tempi indagò ESET, società specializzata in sicurezza, e appurò che non si era trattato di un caso isolato. Era stato sferrato grazie all’uso di un malware conosciuto come BlackEnergy, particolarmente insidioso perché modulare e flessibile. La vicenda è tornata alla ribalta perché la stessa ESET ha ...