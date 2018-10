Insignia Smart Speaker diventa un altoparlante stereo Grazie a Google Home : Insignia Smart Speaker è un altoparlante/sveglia dal prezzo concorrenziale che ora ha anche la capacità di accoppiarsi con altri altoparlanti intelligenti L'articolo Insignia Smart Speaker diventa un altoparlante stereo grazie a Google Home proviene da TuttoAndroid.

Grazie Google per siti Web italiani sempre più scadenti : I siti Web italiani sono sempre più scadenti, perché? Dobbiamo ringraziare Google per questo, come del resto per quasi ogni altra cosa avvenga in rete dato che l’azienda di Mountain View ricopre il ruolo di monopolista, almeno nel mercato europeo. Google e Google News: richiesta sempre più quantità Quantità invece di qualità, è questa la svolta che ha messo la parola fine definitiva ai siti Web italiani. Google introduce costantemente ...

Google Pixel 3 nasconde ancora delle sorprese : riproduzione video a 1440p 60 fps HDR - tema scuro automatico e bordi arrotondati Grazie ad un software : Google Pixel 3 continua ancora a far parlare di sé grazie ad alcune chicche software che continuano ad essere scoperte dai vari consumatori. L'articolo Google Pixel 3 nasconde ancora delle sorprese: riproduzione video a 1440p 60 fps HDR, tema scuro automatico e bordi arrotondati grazie ad un software proviene da TuttoAndroid.

Un uomo scopre di essere tradito dalla moglie Grazie a Google Maps : Un uomo in Perù ha scoperto di essere tradito dalla moglie navigando sul servizio Street View di Google Maps. Scopriamo insieme come ha fatto L'articolo Un uomo scopre di essere tradito dalla moglie grazie a Google Maps proviene da TuttoAndroid.

Perù : uomo scopre che la moglie lo tradisce Grazie a una foto su Google Street View : La sfortunata donna è stata riconosciuta grazie all'acconciatura e ai vestiti che indossava. Non ha potuto in nessun modo negare l'evidenza.Continua a leggere

I Google Pixel 3 godono di prestazioni migliorate Grazie al file system F2FS : Google ha deciso di rompere un po' gli schemi con questi suoi Pixel 3 optando per l'adozione del file system F2FS. L'articolo I Google Pixel 3 godono di prestazioni migliorate grazie al file system F2FS proviene da TuttoAndroid.

Google Home Mini portatile? Bastano 35 dollari Grazie a JOT : Google Home Mini può diventare portatile grazie al nuovo accessorio di Ninety7: diamo il benvenuto a JOT, la basetta con batteria da 5000 mAh che promette 8 ore di autonomia. L'articolo Google Home Mini portatile? Bastano 35 dollari grazie a JOT proviene da TuttoAndroid.

Google assicura maggiore protezione sui suoi dispositivi mobile Grazie al Titan Security mobile chip : Google ha da poco annunciato un nuovo livello di protezione per i propri dispositivi mobile che prende il nome di Titan Security chip. L'articolo Google assicura maggiore protezione sui suoi dispositivi mobile grazie al Titan Security mobile chip proviene da TuttoAndroid.

Strade riscaldate - edifici impermeabili e marciapiedi illuminati Grazie ai dati meteo : ecco come Google vuole trasformare il cuore di Toronto nella città-modello della tecnologia del futuro : Strade riscaldate che scioglieranno il ghiaccio e la neve al contatto. Sensori che controlleranno il traffico e proteggeranno i pedoni. Navette a guida automatica che trasporteranno le persone alle loro abitazioni. È questo, per sommi capi, il progetto con cui Alphabet, società madre di Google, intende trasformare una parte degradata del lungomare di Toronto in quella che potrebbe essere la comunità più controllata della storia per “ridefinire ...

'Ho trovato Nessie Grazie a Google Earth' : mistero finalmente risolto? - VIdeo : ... questa ennesimo ' avvistamento ' è la controprova che la leggenda di questa bestia leggendaria sopravvive ai secoli e incuriosisce le persone di tutto il mondo. Solo in questo 2018 sono 9 le persone ...

Google Maps è finalmente disponibile con Apple CarPlay Grazie ad iOS 12 : L’aggiornamento ad iOS 12 da parte di Apple ha introdotto tante novità e tanti benefici per i suoi utenti. Anche gli automobilisti potranno usufruire di una nuova feature introdotta in quest’ultimo aggiornamento. Apple infatti ha aggiunto al suo servizio di infotainment per auto CarPlay, il supporto per le app di navigazione di terze parti e al momento la prima al cogliere la palla al balzo è stata Google. Un momento che in tanti ...

Apple CarPlay : Google Maps e Waze possono finalmente essere utilizzati per la navigazione satellitare in auto Grazie a iOS 12 : finalmente Google Maps può essere utilizzato come navigatore satellitare nelle automobili compatibili con Apple CarPlay, il sistema operativo dell’azienda di Cupertino creato ad hoc per gli apparati di intrattenimento degli autoveicoli. Ebbene, fino a qualche giorno fa Apple CarPlay per la navigazione satellitare permetteva di utilizzare solo Mappe, ovvero il servizio proprietario del gigante californiano. Cos’è cambiato? Adesso ...

Cosa ha scoperto Google Grazie all'accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell’ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da Bloomberg, che ha rivelato dell’acquisto da parte del motore di ricerca - che in realtà è il più grande venditore di pubblicità al mondo - di una quantità di informazioni che riguardano in particolare i cittadini americani che possiedono una carta di ...

Cosa ha scoperto Google Grazie all'accordo segreto con Mastercard : grazie a un accordo segreto con Mastercard, nell'ultimo anno Google ha potuto scoprire se i suoi utenti sono andati a comprare in negozi fisici i prodotti visti in rete. Questa la scoperta fatta da ...