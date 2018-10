Gratta e Vinci | barista scopre un sistema vincente e finisce nei guai

Gratta e Vinci - la truffa del barista : quelli vincenti li teneva tutti per sé - ecco come : Una vera e propria truffa del Gratta e Vinci smascherata dai carabinieri a Brescia. Scopriva il codice che, attraverso un lettore elettronico, certifica se un Gratta e Vinci è vincente e...

Valduggia pescato 'Gratta e vinci' da 100mila euro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Valduggia pescato 'Gratta e ...

Compra due Gratta e vinci nello stesso posto a distanza di pochi mesi : incassa due volte 50mila euro : Una giocatrice di Enniscorthy, in Irlanda, ha vinto due volte una somma di oltre 50mila euro Comprando lo stesso biglietto...

"Niente Gratta e Vinci e sigarette" Reddito - ecco come funzionerà : No ai "Gratta e Vinci" e alle sigarette: missione consumi "morali" per il Reddito di cittadinanza. Mission al cui rispetto contribuirà anche la Guardia di finanza. Il vicepremier Luigi Di Maio torna sul cavallo di battaglia del M5S che entrerà in manovra Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio : "Né Gratta e vinci né sigarette con il reddito di cittadinanza" : "Noi faremo una cosa molto semplice con l'aiuto delle tecnologie: il reddito sarà erogato su una carta e questo permette la tracciabilità, non permette l'evasione o spese immorali con quei soldi e quindi permette di utilizzare questi soldi per la funzione per cui esistono, vale a dire assicurare la sopravvivenza minima per l'individuo". Così Luigi Di Maio nel corso di alcune dichiarazioni ai cronisti torna a parlare del ...

Irlanda - compra 'due Gratta e vinci' a distanza di pochi mesi nello stesso negozio e incassa sempre 50mila euro : Il mito del tesoro della pentola d'oro sotto l'arcobaleno è nato in Irlanda. C'è un'irlandese che ha trovato la sua pentola d'oro in un negozio di un centro commerciale. Infatti, a distanza di pochi ...

Lanciano - comprati Gratta e Vinci con i soldi della rapina : Hanno tentato la sorte comprando alcuni 'Gratta e Vinci'. I 4 della violenta rapina avvenuta domenica scorsa in una villa a Lanciano, in proVincia di Chieti, dopo aver prelevato soldi con il bancomat ...

Milionaria del Gratta e Vinci assediata dalla richiesta di soldi : La donna ha vinto 5 milioni di euro qualche giorno fa Grattando un Gratta e Vinci da 20 euro, ora è assediata dalle richieste di soldi provenienti da tutta ItaliaC'è chi perde e c'è chi vince, questa volta la fortuna ha baciato Grosseto come vi avevamo raccontato qui. La 50enne è voluta rimanere anonima, ma ha comunque delegato i tabaccai che le hanno venduto il "grattino" ad investire una "gigantesca somma di denaro" in un centro per accogliere ...

Lotteria e Gratta e vinci - ecco come vincere facile : l'economista Mandel spiega i trucchi infallibili : Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo tentato la fortuna con Gratta e vinci, Superenalotto e vari giochi a premi. Ma c'è qualcuno che ha scoperto la formula del successo, si tratta di Stefan Mandel, l'economista e matematico rumeno che ha raccontato a The Hustle di aver sbancato il jackpot di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 settembre : Vincenzo Fortunato - adesso avvocato - difende la società che gestisce il Gratta e Vinci nella causa con Sisal sulla base di una norma che ha varato lui da capo di gabinetto del ministero dell’Economia : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, ...

Gratta e Vinci - vince 5 milioni e sviene : «Donerà tutto a poveri e disabili» : La storia di questa signora era finita su tutti i giornali (ne avevamo parlato anche noi qui): la protagonista è una cinquantenne, che aveva vinto 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 20...

Vince 5 milioni al Gratta e vinci. Sviene dalla gioia - poi il gesto inaspettato : “Quel che non ho potuto avere in vita mia voglio che l’abbiano gli altri”, questo ha detto agli amici la donna di 50 anni che il 12 settembre scorso ha vinto 5 milioni di euro al Gratta e vinci. La donna, nonostante non se la passi bene economicamente, vuole dividere con chi ne ha più bisogno la fortuna che finalmente l’ha baciata. Una vincita che poteva cambiarle la vita, o almeno donarle un po’ di stabilità, dato che la ...

Genova - vinti 2 milioni con un Gratta e Vinci nel tabacchino con vista ponte Morandi : Qualcuno ha comprato un Gratta e Vinci in un tabacchino che si affaccia sul ponte Morandi di Genova e ha scoperto di aver vinto due milioni di euro. A raccontarlo i gestori della tabaccheria: “Inizialmente pensavamo fosse uno scherzo, poi abbiamo avuto la conferma. Speriamo davvero sia una famiglia di sfollati”.Continua a leggere