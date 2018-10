Grandinata a Roma | la Capitale sembra innevata

Incredibile Grandinata a Roma - coppia bloccata in auto nell'acqua e nel ghiaccio : Una vera e propria bomba d'acqua accompagnata da una grandinata di proporzioni epiche si è abbattuta su Roma. Nel video girato domenica sera e pubblicato su Facebook si vede una coppia in auto che ...

Le foto della Grandinata a Roma : Forti piogge, grandine e vento hanno provocato problemi soprattutto nella zona est della capitale The post Le foto della grandinata a Roma appeared first on Il Post.

Maltempo - l’aria fredda sfonda sull’Italia : vento furioso a Milano - Grandinata shock a Roma - scuole chiuse a Napoli [LIVE] : L’Italia è stretta nella morsa del Maltempo provocato dalla prima vera ondata di Maltempo autunnale, destinata a colpire nei primi due giorni (Lunedì 22 e Martedì 23 Ottobre) il Centro/Sud. Ma nella giornata di Domenica, l’aria fredda ha bruscamente raggiunto il Centro/Nord facendo crollare le temperature fino a +11/+12°C in molte località costiere e pianeggianti che poche ore precedenti, nel primo pomeriggio, erano ancora a ...

Maltempo - Grandinata Roma : mezzo metro d’acqua in una famosa basilica storica della Capitale : Si e’ raggiunto quasi il mezzo metro d’acqua all’interno della basilica di San Sebastiano fuori le mura sull’Appia, allagata a causa del violento nubifragio. Lo si apprende dalla polizia locale. L’allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l’acqua e’ entrata dentro la chiesa. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale. La basilica di San Sebastiano fuori le mura e’ una delle basiliche ...

Roma - temporale e Grandinata sulla Capitale : le immagini della tempesta : Una vera e propria tempesta. Un nubifragio accompagnato da un vento fortissimo e soprattutto da una grandinata impressionante. Un'ora di caos quella vissuta dalla Capitale a partire dalle 19.30 di ...

Temporale Roma : strade allagate e Grandinata intensa in città. Chiuse 6 stazioni della metro : Quattro stazioni della metro Chiuse sulla linea A e una sulla B. Tram interrotti a largo Preneste. La stazione Euclide sulla Roma Viterbo chiusa per un'ora. E ancora: allagamenti segnalati alla ...

Maltempo a Roma : Grandinata spaventosa imbianca la Capitale [VIDEO] : Vi abbiamo parlato poc'anzi del forte temporale abbattutosi su Roma, dove ha scatenato non solo forti piogge ma anche intense grandinate, venti forti e una tempesta di fulmini. Il vasto temporale...

Violenta Grandinata su Roma Nord. Strade e stazione metro A chiuse : Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo ...

Violenta Grandinata su Roma Nord. Strade e stazione metro A chiuse : Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo sulla tratta. Ferma anche la linea tram numero 2. Rami caduti in strada sono segnalati in zona Re di Roma su via Ardea, tra via Fregene e via Cerveteri, con la strada chiusa al traffico. Un albero è caduto ...