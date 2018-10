Grande Fratello Vip | dramma nella casa | temporale e grandine | la diretta finisce malissimo

Enrico Silvestrin/ Video - le urla fuori dalla casa per una avventura finita male ( Grande Fratello Vip) : Enrico Silvestrin ha concluso la sua avventura all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 in maniera decisamente negativa. Cosa racconterà nello studio di Canale 5?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:30:00 GMT)

Walter Nudo/ Video - lo spogliarello della Marchesa l'ha turbato? ( Grande Fratello Vip) : Walter Nudo al Grande Fratello Vip viene corteggiato con insistenza dalla Marchesa d'Aragona. In settimana questa ha improvvisato uno spogliarello che non l'ha lasciato indifferente.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:21:00 GMT)

Andrea Mainardi/ Andrà in nomination? Non esporsi non paga sempre... (Grande Fratello Vip) : Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip sta crescendo settimana dopo settimana, con il pubblico che lo ama sempre di più. Salgono le quotazioni per una sua possibile vittoria finale.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:57:00 GMT)