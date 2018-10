Grande Fratello Vip | confessione-choc di Ivan Cattaneo | ' Sono fidanzato' | ecco il loro

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo si è confidato - svelando di avere un compagno che ha la ragazza : Ivan Cattaneo si confida al Grande Fratello Vip 2018, svelando di essere fidanzato. In un momento di confidenze con Martina Hamdy e Silvia Provvedi, le ragazze gli hanno chiesto notizie sul ragazzo che il cantante di... L'articolo Grande Fratello Vip: Ivan Cattaneo si è confidato, svelando di avere un compagno che ha la ragazza proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 22 ottobre : Roger Garth pronto a parlare del Grande Fratello Vip? : Barbara d'Urso ancora gongola per quello che è successo ieri nella gara degli ascolti e oggi torna alla conduzione di Pomeriggio 5 tra Grande Fratello Vip e cronaca(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip : la Marchesa si è dichiara a Walter Nudo e lo ha baciato. Guarda il VIDEO : Nascono nuovi amori, a quanto pare non ricambiati, nella Casa del Grande Fratello Vip 2018. Non parliamo di Francesco Monte e Giulia Salemi, che dopo settimane ancora non hanno capito cosa provano l'uno per l'altra,...

Grande Fratello Vip 2018 - Maria Monsè nuova concorrente (video) : Maria Monsè è uno dei tre nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 2018. Entrerà, stasera, lunedì 22 ottobre, nel corso della quinta puntata. Con lei, Alessandro Cecchi Paone ed Ela Weber.

Grande Fratello VIP 3 - Daniela del Secco d'Aragona si dichiara a Walter Nudo con un bacio (video) : La donna dall'animo nobile della casa del Grande Fratello VIP si rende sempre più protagonista della terza edizione del reality show di Canale 5. Stanotte la Marchesa (che forse non è Marchesa ma Baronessa) in una conversazione Walter Nudo, ha regalato una scena memorabile del suo percorso.Approfittando della presenza di uno dei bellocci della casa sorprende tutti dichiarandosi al vincitore della prima Isola dei Famosi. Una dedica a tutti ...

Grande Fratello Vip 2018 : "la Marchesa d'Aragona l'ho creata io" - parla il suo ex ufficio stampa : "Daniela era affabile, furba, simpatica; ma non era conosciuta. A differenza di molti che vogliono intraprendere questo percorso, Daniela ascoltava, metabolizzava e metteva in pratica i consigli dati facendoli suoi, dimostrando raro acume". Ad esprimersi così sulla chiacchierata Marchesa d'Aragona, attualmente protagonista del Grande Fratello Vip, è il suo ex ufficio stampa. Walter Garibaldi, così si chiama l'uomo, ha svelato al ...

"Grande Fratello Vip", il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, in onda, stasera, lunedì 22 ottobre 2018, in prima serata, su Canale 5, è giunto al quinto appuntamento.

Ela Weber/ Video - nuova concorrente : la Sellerona adora Walter Nudo (Grande Fratello Vip) : Ela Weber, la celebra Sellerona, farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 3 questa sera, lunedì 22 ottobre, in diretta su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo si ‘dichiara’ a Elia Fongaro : Ivan Cattaneo continua a corteggiare Elia Fongaro al GF Vip Il Grande Fratello Vip continua ad animare gli animi dei concorrenti della terza edizione. I famosi sono stati chiamati a turno in Confessionale dove hanno pescato da due recipienti alcuni aggettivi da attribuire ai loro compagni. Le loro risposte, in formato del tutto anonimo, sono state messe in delle buste e appese ad un filo in veranda. Ivan Cattaneo ha ricevuto ben nove buste ed è ...

Grande Fratello Vip - l'ex marito della Marchesa D'Aragona rivela : è baronessa : La Marchesa D'Aragona, reclusa da circa un mese nella Casa Del Grande Fratello Vip, sta facendo molto parlare di sé fuori dalle mura di Cinecitta', in particolare in molti salotti televisivi, soprattutto per il suo presunto titolo nobiliare che in molti reputano fasullo. Nella diretta di ieri di Domenica Live è intervenuto il secondo marito della presunta Marchesa, Antonio Sansone, il quale ha svelato qualche dettaglio inedito sulla vicenda, ...

Grande Fratello Vip 2018 - puntata daytime 22 ottobre in diretta : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band.

Maria Monsè/ Video - nuova concorrente : si prevedono scintille con la Marchesa (Grande Fratello Vip) : Questa sera, lunedì 22 ottobre, Maria Monsè entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 come nuova concorrente. Si prevedono scintille con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Daniela Del Secco d'Aragona/ Video - la Marchesa penalizzata dai dubbi sul suo titolo? (Grande Fratello Vip) : Daniela Del Secco d'Aragona rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018 questa sera. La Marchesa si conferma uno dei personaggi più interessanti del programma. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Pierluigi Gollini Chi è?/ Il fidanzato di Giulia Provvedi e il messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018) : Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha fatto ritrovare il sorriso della fidanzata Giulia Provvedi attraverso un messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:09:00 GMT)