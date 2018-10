Grande Fratello Vip 2018 | quinta puntata in diretta | fuori la Giorgi | Lory Del Santo

Grande Fratello Vip 2018 - quinta puntata in diretta : Ilary Blasi - quinta puntata GF Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 arriva alla quinta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.41: Con qualche minuto di ritardo rispetto al solito, inizia la puntata con le ...

Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip per 40.000 €? L’indiscrezione : Grande Fratello Vip 3: cachet stellare per Fabrizio Corona? Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno aperto questa puntata del Grande Fratello Vip con una notizia bomba: il prossimo appuntamento del reality che andrà in onda giovedì sarà dedicata al confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi. Inoltre, sempre questa sera, durante la prima pubblicità Canale 5 ha voluto annunciare l’arrivo dell’ex re dei paparazzi in prima serata ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta quinta puntata : giovedì puntata speciale con Fabrizio Corona in casa per un confronto con Silvia Provvedi : Ci siamo: in onda su canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018 , che seguiremo come sempre minuto per minuto in diretta su Leggo.it . Tra nuovi ingressi ed eliminazioni ci sono due nuovi ...

Ludovica Leuzzi - lettera alla mamma Daniela Del Secco / Video - Grande Fratello Vip 3 : la Marchesa in lacrime! : Ludovica Leuzzi scrive una lettera alla mamma Daniela Del Secco. La Marchesa scoppia in lacrime nella quinta diretta del Grande Fratello Vip 3 per la figlia.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:40:00 GMT)

