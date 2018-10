Grande Fratello Vip 2018 | puntata daytime 22 ottobre in diretta | anticipazioni

Maria Monsè/ Video - nuova concorrente : si prevedono scintille con la Marchesa (Grande Fratello Vip) : Questa sera, lunedì 22 ottobre, Maria Monsè entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 3 come nuova concorrente. Si prevedono scintille con la Marchesa d'Aragona.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Daniela Del Secco d'Aragona/ Video - la Marchesa penalizzata dai dubbi sul suo titolo? (Grande Fratello Vip) : Daniela Del Secco d'Aragona rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018 questa sera. La Marchesa si conferma uno dei personaggi più interessanti del programma. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:15:00 GMT)

Pierluigi Gollini Chi è?/ Il fidanzato di Giulia Provvedi e il messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018) : Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha fatto ritrovare il sorriso della fidanzata Giulia Provvedi attraverso un messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Martina Hamdy/ Video - non riesce a emergere : troppa nostalgia di casa? (Grande Fratello Vip) : Martina Hamdy non riesce a emergere nella casa del Grande Fratello Vip 2018. La meteorina nasconde della qualità come sostiene l'opinionista Alfonso Signorini?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:05:00 GMT)

Giulia Salemi/ Video - teme il giudizio del pubblico (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi si è avvicinata a Francesco Monte, ma al momento il loro flirt sembra interrotto. La ragazza teme il giudizio del pubblico.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte contro Mario Ermito : "Parla sempre male di me!" : Volano stracci al Grande Fratello Vip, ma non dentro la casa - o meglio, non in questo caso! - ma verso gli studi di Tale e Quale Show. A lanciarli è uno dei protagonisti più chiacchierati del reality di Canale 5, ovvero Francesco Monte. Durante uno dei consueti momenti di relax in casa, durante i quali i concorrenti chiacchierano delle loro vite fuori, l'ex tronista si è lasciato scappare un commento poco lusinghiero nei confronti di ...

Grande Fratello Vip - l'ex marito della Marchesa D'Aragona rivela : è baronessa : La Marchesa D'Aragona, reclusa da circa un mese nella Casa Del Grande Fratello Vip, sta facendo molto parlare di sé fuori dalle mura di Cinecittà, in particolare in molti salotti televisivi, soprattutto per il suo presunto titolo nobiliare che in molti reputano fasullo. Nella diretta di ieri di Domenica Live è intervenuto il secondo marito della presunta Marchesa, Antonio Sansone, il quale ha svelato qualche dettaglio inedito sulla vicenda, ...

Francesco Monte/ Video - prende le distanze da Giulia Salemi : è una strategia? (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:35:00 GMT)

Grande Fratello Vip - dramma nella casa : temporale e grandine - la diretta finisce malissimo : Paura al Grande Fratello Vip : il nubifragio di ieri, domenica 21 ottobre, che si è abbattuto su Roma, ha messo a dura prova la tenuta della casa più spiata d'Italia. A repentaglio non solo la ...

Jane Alexander/ Video - i dubbi dopo la proposta di matrimonio di Gianmarco Amicarelli (Grande Fratello Vip) : Jane Alexander ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Gianmarco Amicarelli. L'attrice non è apprezzata da tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Eleonora Giorgi/ Video - le gaffe dell'attrice non passano inosservate (Grande Fratello Vip) : Questa sera Eleonora Giorgi rischia di dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018. L'attrice ha rivelato che farà il nome di Jane Alexander nelle prossime nomination. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:05:00 GMT)

Stefano Sala/ Video - dimentica Dasha con Benedetta Mazza? (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 Stefano Sala si è avvicinato a Benedetta Mazza e ha stretto un accordo con Francesco Monte per evitare la nomination.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:50:00 GMT)

Benedetta Mazza/ Video - la showgirl confusa sul suo rapporto con Stefano Sala (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza e Stefano Sala sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma la showgirl ha ammesso di essere confusa sul loro rapporto.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:40:00 GMT)

Lamberto Giorgi - chi è?/ Il fratello di Eleonora : "ho detto no a Rai e Mediaset" (Grande Fratello Vip) : Lamberto Giorgi e il rapporto con la sorella Eleonora, concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Il racconto delle richieste di Ciccio Graziani e dei calciatori...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:20:00 GMT)