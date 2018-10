GRANDE FRATELLO VIP 2018 | 5a PUNTATA Eliminati | diretta e nuovi concorrenti | Marchesa

Eleonora Giorgi - sarà eliminata?/ Scontro con Ivan Cattaneo : "È troppo ansiosa!" (GRANDE FRATELLO Vip) : Questa sera Eleonora Giorgi rischia di dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018. L'attrice ha rivelato che farà il nome di Jane Alexander nelle prossime nomination. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Ilary Blasi : look GRANDE FRATELLO Vip 3 / Foto - La conduttrice punta sul total black : Ilary Blasi si accinge a presentare un'altra puntata del Grande Fratello Vip 2018, intanto però è bufera contro di lei tanto che qualcuno ha ipotizzato una sostituzione con Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:50:00 GMT)

L’Allieva 2 contro Il GRANDE FRATELLO Vip 2018 : il reality al patibolo? : Gli ascolti di questa edizione del Grande Fratello Vip 2018 non sono davvero dei migliori o, almeno, non sono quelli che i vertici si aspettavano. Il cast non ha regalato scossoni e trash adatto al pubblico dei reality show e, nonostante l’insistenza, nemmeno le potenziali storie d’amore sono sbocciate in queste settimane. La produzione ha dunque deciso di correre ai ripari piazzando una doppia puntata in questa settimana una in onda ...

Marchesa D'Aragona eliminata?/ La sua nobiltà messa ancora a dura prova (GRANDE FRATELLO Vip 2018) : Daniela Del Secco D'Aragona rischia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018 questa sera. La Marchesa si conferma uno dei personaggi più interessanti del programma. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:43:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - 5a puntata/ Eliminati - diretta e nuovi concorrenti : Lory del Santo vuole restare : Grande Fratello Vip 2018, in onda la quinta puntata: questa sera l'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè. Jane Alexander risponderà alla proposta di nozze?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:30:00 GMT)

JANE ALEXANDER/ “La proposta? Un pugno allo stomaco” - dolci parole per Elia Fongaro (GRANDE FRATELLO Vip) : JANE ALEXANDER ha ricevuto una proposta di matrimonio dal fidanzato Gianmarco Amicarelli. L'attrice non è apprezzata da tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:27:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip - il bagno di Giulia Salemi e Giulia Provvedi : come un film osè - la regia impazzisce : Il momento del bagno nella vasca al Grande Fratello Vip è uno dei momenti clou della giornata, per gli inquilini ma soprattutto per la regia. Quando in acqua ci finiscono le concorrenti, infatti, le ...

GRANDE FRATELLO Vip : Jane Alexander riceve la proposta di nozze del compagno con il megafono - ma lei entra in crisi! : proposta di nozze per Jane Alexander al “Grande Fratello Vip”? Pare proprio di sì. Venerdì sera fuori dalla Casa di Cinecittà, il compagno Gianmarco Amicarelli, accompagnato da Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin, con il megafono,... L'articolo Grande Fratello Vip: Jane Alexander riceve la proposta di nozze del compagno con il megafono, ma lei entra in crisi! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

ELEONORA GIORGI - SARA’ ELIMINATA?/ Contro Martina e Benedetta : “Spero che mio figlio…” (GRANDE FRATELLO Vip) : Questa sera ELEONORA GIORGI rischia di dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2018. L'attrice ha rivelato che farà il nome di Jane Alexander nelle prossime nomination. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:09:00 GMT)

ELA WEBER/ Video - nuova concorrente : il pubblico dei social è tutto contro di lei (GRANDE FRATELLO Vip) : Ela WEBER, la celebra Sellerona, farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 3 questa sera, lunedì 22 ottobre, in diretta su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 21:06:00 GMT)

ALESSANDRO CECCHI PAONE/ Video - nuovo concorrente : "Un periodo solitario" (GRANDE FRATELLO Vip) : ALESSANDRO CECCHI PAONE è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Il suo pronostico: “Vincerà Lory Del Santo”. Ma ha anche rivelato i suoi concorrenti preferiti...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:54:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018 : Ela Weber nuova concorrente : ? Prescelta come concorrente in corsa per rendere questa loffietta edizione del Grande Fratello Vip 3 maggiormente "piccanto", per citare uno spot al quale prese parte anni fa, il nome di Ela Weber è indissolubilmente legato a Tira & Molla, il game show condotto da Paolo Bonolis nel quale ricopriva il ruolo di valletta, o di "sellerona", come soleva chiamarla il conduttore. Con lei, entreranno nella Casa Alessandro Cecchi Paone e ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - quinta puntata in diretta : chi uscirà? : Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 arriva alla quinta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì, scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: anticipazioni quinta puntata Dalle 21.30 circa, in diretta su Canale 5, Ilary Blasi condurrà la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Con lei ...

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - diretta quinta puntata : Arrivo di Barbara D'Urso e Fabrizio Corona? : Sta per iniziare la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2018 , che seguiremo come sempre minuto per minuto in diretta su Leggo.it . Tra nuovi ingressi ed eliminazioni ci sono due nuovi nodi da ...