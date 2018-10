Gp Usa | trionfa Raikkonen | la festa di Hamilton è rimandata

LIVE F1 - GP Usa 2018 in DIRETTA : la gara in tempo reale. Raikkonen trionfa dopo 5 anni!! Verstappen e Hamilton sul podio - Vettel quarto ma ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP degli Usa, quartultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle 20.10 italiane . Buon ...

Gp Usa : trionfa Raikkonen - Hamilton 3° : 21.57 Festa rinviata per Lewis Hamilton.Gioia immensa per Kimi Raikkonen.Il finlandese vince il Gp degli Usa (non saliva sul gradino più alto da 113 gare), mentre il britannico è terzo dietro Verstappen (grande rimonta dal 18° stallo di partenza) e giusto davanti a Vettel, che regola Bottas negli ultimi giri. Grande spunto di Kimi in avvio, mentre Vettel si tocca con Ricciardo e deve ricostruire la sua gara dal 13° posto. Hamilton non è ...

Beach volley - World Tour 2019 Yangzhou. Usa e Russia trionfano sulla sabbia cinese : April Ross torna a guardare tutte dall’alto in basso per la seconda volta nel 2018 e da due anni a questa parte. In coppia con Alix Klineman, il bronzo di Rio e argento a Londra trionfa nel torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina che ha visto, invece, in campo maschile un’altra finale tutta russa con Semenov/Leshukov che hanno sconfitto al tie break i compagni Krasilnikov/Stoyanovskiy, confermando così la bontà del lavoro svolto dalle ...

Karate - Premier League 2018 : Luigi Busà trionfa a Tokyo! Silvia Semeraro - Clio Ferracuti - Mattia Pampaloni e le squadre del kata centrano il terzo posto : Luigi Busà torna al successo e lo fa in grande stile, trionfando nei -75 kg a Tokyo nell’ultima tappa stagionale della Premier League di Karate. Il 31enne siciliano, al rientro sul tatami giapponese dopo lo stop per un infortunio, dimostra ancora una volta la sua classe unica e ottiene così punti fondamentali per il ranking olimpico, oltre che dare un segnale importante in vista dei Mondiali di Madrid del prossimo mese. Busà ha sconfitto in ...

Usa ko - trionfa l'Europa : Francesco Molinari batte Phil Mickelson e permette all'Europa di conquistare la 42ª edizione della Ryder Cup. A Parigi vittoria netta per il Vecchio Continente che sconfigge i campioni in carica ...