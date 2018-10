Governo | Salvini | non farò sgambetti | conto durerà 5 anni

La promessa di Salvini ai 5 stelle : “Nessuno sgambetto al Governo da parte mia. Qualcun altro andrebbe all’incasso…” : “Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C’è un contratto e voglio rispettarlo”. A dirlo, in conferenza stampa a Milano dopo i risultato delle elezioni nelle province autonome di Trento e Bolzano, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Che poi, però, lancia un messaggio al M5s: “Oggi scadono i termini per presentare gli emendamenti al decreto sicurezza. Spero ce ne siano ...

Perché la vittoria di Salvini a Trento e Bolzano indebolisce il Governo : Sconfitta pesante per il Pd, la Svp ora sembrerebbe costretta ad allearsi con la Lega per poter avere la maggioranza in consiglio e ottenere la presidenza in Alto Adige. Exploit leghista anche in Trentino ...

La Lega si prende anche il Trentino. Il Governo fa bene a Salvini e male al M5s : Ok, siamo al nord, profondo nord. Trentino Alto Adige per la precisione. Normale, quindi, che il M5s stenti ad affermarsi essendo una forza normalmente più radicata nel sud. Altrettanto normale che, da queste parti, la Lega abbia più facilità nell'intercettare elettori. Ma il dato delle elezioni p

Governo - perché a dicembre può saltare tutto in aria : ciò che non sapete sulla guerra Di Maio-Salvini : Le tensioni vissute tra Lega e M5s nel corso della preparazione al decreto fiscale hanno creato piccole, ma diffuse rotture interne difficili da sanare nel breve periodo. I rapporti finora cordiali ...

Italia 5 stelle - vox sull’esperienza di Governo : “Salvini? Non ci fidiamo - dobbiamo stare attenti. Ma non c’è alternativa” : “Un “rospo da ingoiare” pur di non perdere “l’occasione di stare al governo”. Così i militanti del Movimento 5 stelle, arrivati al Circo Massimo di Roma per la due giorni di Italia 5 stelle, definiscono l’intesa con la Lega. Soprattutto alla luce dei contrasti sul condono e sul decreto fiscale. “Bisogna stare attenti, dobbiamo controllare. Sappiamo chi è Salvini, non ci fidiamo. In passato ha ...

Scontro nel Governo sul deficit al 2 - 4% : vince la linea dura di Di Maio e Salvini : Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta...

La forza di Salvini è nella pavidità dei suoi compagni di Governo : ov'è questa improvvisa credibilità guadagnata da Salvini nel giro di qualche mese dopo essere stato a lungo ai margini del berlusconismo come cameriere che guardava a destra? Sta tutto nella mollezza di compagni di governo che ogni giorno, tutti i giorni, gli permettono di alimentare l'epica di un personaggio che in tutto il mondo viene visto come tronfio provocatore degli istinti bassi e goffa fotocopia di un Trump rivisto in salsa ...

Governo - crisi rientrata tra Lega e 5Stelle. Di Maio e Salvini mandano messaggi di pace : : Teleborsa, - pace fatta tra Lega e M5S. Il "deponete le armi" arriva alla fine di una lunga giornata, quella di ieri, iniziata al mattino presto dove a tenere banco erano state le frecciatine dei ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - tregua armata nel Governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Governo - Salvini. 'Si va avanti'. Di Maio : 'Oggi ci chiariremo' : Aria di compromesso in vista del Consiglio dei ministri per riavvicinare Movimento Cinquestelle e Lega, dopo lo scambio di accuse sull'articolo 9 del condono -

Manovra - oggi CdM : scintille su Decreto Fiscale/ Ultime notizie Governo - Salvini : "no pre-vertice" : Manovra, oggi CdM: scintille su Decreto Fiscale. Ultime notizie Governo, Matteo Salvini: "no pre-vertice", Giuseppe Conte chiede responsabilità verso il Paese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Salvini : "Non metto in discussione il Governo per un ripensamento del M5s" : "Ho il decreto sicurezza e immigrazione che arriva in Parlamento, la legge sulla legittima difesa, l'autonomia, stiamo lavorando alla riforma della Fornero, alla flat tax, figurati se metto in discussione un governo su qualche codice o codicillo su cui i 5 stelle ci hanno ripensato": con queste parole il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a escludere una crisi di governo arrivando al Forum ...