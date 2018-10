Governo : Di Maio - chi parla di crisi resterà deluso : Resterà deluso chi in questi giorni parla di crisi del Governo M5s-Lega. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Rtl 102.5. parlando del rapporto con il premier Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Matteo Salvini, Di Maio ha spiegato "Noi ci parliamo, ci capiamo al volo e troviamo una soluzione insieme. C'è sempre stata lealtà tra di noi e andremo avanti 5 anni lavorando al meglio per ...

Governo - perché a dicembre può saltare tutto in aria : ciò che non sapete sulla guerra Di Maio-Salvini : Le tensioni vissute tra Lega e M5s nel corso della preparazione al decreto fiscale hanno creato piccole, ma diffuse rotture interne difficili da sanare nel breve periodo. I rapporti finora cordiali ...

Conte : “ Questo Governo durerà! Di Maio : “Ora nuovo gruppo Ue” : Conte: “ Questo Governo durerà! Di Maio: “Ora nuovo gruppo Ue” Il debutto di Giuseppe Conte, il lancio di un nuovo progetto per l’Europa a firma Luigi Di Maio e il ritorno di Beppe Grillo che entra con una “manina finta” e parla “di riforma dei poteri del capo dello Stato”. La due giorni di Italia 5 stelle si è chiusa al Circo Massimo di Roma con la benedizione dei leader vecchi e nuovi: un tagliando per il Movimento di Governo che ora più che ...

Scontro nel Governo sul deficit al 2 - 4% : vince la linea dura di Di Maio e Salvini : Più del condono. Più delle incomprensioni delle ultime 36 ore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nel consiglio dei ministri di ieri, il dibattito si è acceso sulla risposta...

Governo - crisi rientrata tra Lega e 5Stelle. Di Maio e Salvini mandano messaggi di pace : : Teleborsa, - pace fatta tra Lega e M5S. Il "deponete le armi" arriva alla fine di una lunga giornata, quella di ieri, iniziata al mattino presto dove a tenere banco erano state le frecciatine dei ...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Nell’ultimo anno abbiamo cercato di tenere alti i valori del M5s. Noi al Governo - ma riempiamo le piazze” : “In questo ultimo anno abbiamo cercato di tenere sempre alti i valori del Movimento. E fino a che li abbiamo rispettati ci hanno fatto crescere”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 stelle, la kermesse del Movimento 5 stelle in programma al Circo Massimo di Roma. “Vi assicuro che ogni mattina mi sveglio e penso a come tenere fede ai nostri valori che ci ricordano ogni giorno che siamo cittadini nelle ...

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio si comporta come se il Governo fosse un monocolore 5 Stelle' : come se il governo fosse 'robba', alla napoletana, sua. Di Di Maio e dei 5 Stelle . 'Un monocolore ', scrive Bruno Vespa nell'editoriale su Il Giorno . 'Denunciando lo scandalo del condono fiscale, l'...

Italia 5 stelle - Di Maio : “Siamo al Governo e riempiamo ancora le piazze. Ci siamo arrabbiati per difendere l’onestà” : “siamo al governo e riempiamo ancora di gente i posti pubblici”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che dice addio al condono nella manovra in diretta sui maxi schermi ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - tregua armata nel Governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - tregua armata nel Governo : Abbiamo il diritto e dovere di andare d'accordo, io condizioni non ne pongo, visto che gli altri sono molto attenti giustamente come lo sono io". Dal Forum Coldiretti, Matteo Salvini torna a parlare dei recenti problemi nella maggioranza dopo le incomprensioni con Di Maio sul dl fiscale stemperando i toni e offrendo una tregua 'armata', ma pur sempre tregua, al M5S Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini. 'Si va avanti'. Di Maio : 'Oggi ci chiariremo' : Aria di compromesso in vista del Consiglio dei ministri per riavvicinare Movimento Cinquestelle e Lega, dopo lo scambio di accuse sull'articolo 9 del condono -

Governo - prove di pace. Di Maio : «La Lega non vuole il condono - col M5S amici ritrovati» : «La Lega non vuole il condono, questo li rende degli amici ritrovati». Lo ha detto davanti a Palazzo Chigi il vice premier Luigi Di Maio. «Togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace ...

Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma che infila cose che non gli piacciono nel contratto di Governo : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – veste i panni di Luigi Di Maio pronto per la Procura e per denunciare la “manina” che ha messo nel contratto del governo del cambiamento una serie infinita di cose che non gli tornano, e cancellare tutto quello che non gli piace, riga per riga, incluso il logo della Lega sulla copertina. “A cercare il pelo ...

Crisi di Governo - Salvini ci ripensa : pace con Di Maio - 'torna il sereno' con gli alleati : Niente Crisi di governo: oggi ci pensa Salvini a lanciare un segnale di pace all’indirizzo dell’alleato Di Maio ed è subito 'quiete dopo la tempesta' nella maggioranza. Con una metafora usata per chiudere la polemica con i 5 stelle per la cosiddetta 'manina [VIDEO]', che secondo i ministri pentastellati avrebbe allargato a dismisura le maglie del condono previsto dal decreto fiscale, il numero due dell’esecutivo gialloverde prova a calmare le ...