Google apre alla supervisione di un account già esistente tramite Family Link

Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand. L'articolo Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Pay apre le porte anche a PayPal : Google Pay non ha fatto in tempo ad arrivare ufficialmente in Italia che già si aggiorna con il supporto a nuovi metodi di pagamento. Dopo aver stretto accordi con numerose banchi e servizi infatti è leggi di più...

Google apre il sipario sui nuovi smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL : Accade ogni volta che il lancio di una linea di smartphone particolarmente attesa dagli utenti venga accompagnato da numerose indiscrezioni che ne anticipano dettagli di ogni genere, ed è inevitabile che la stessa sorte sia toccata alla nuova generazione di smartphone made in Google. Durante un evento organizzato a New York, Google ha finalmente deciso di aprire il sipario sulla nuova linea di smartphone top di gamma. Come già più volte ...

Google apre un account Instagram per gli scatti dei Pixel con premio nascosto annesso : Google ha aperto un nuovo account Instagram per condividere le fotografie scattate dai Google Pixel e provarne ancora una volta le capacità fotografiche. Sono 100 gli scatti condivisi, tutti sistemati in una composizione particolarmente curata che nasconde all'interno di alcuni post dei premi la cui estrazione è prevista il prossimo 4 ottobre. L'articolo Google apre un account Instagram per gli scatti dei Pixel con premio nascosto annesso ...