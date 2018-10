Golf | European Tour 2018 | a Sergio Garcia il travagliato Andalucia Valderrama Masters

Golf - European Tour 2018 : l’Andalucia Valderrama Masters finirà domani mattina per pioggia. Davanti Garcia seguito da Westwood : Non c’è pace per l’Andalucia Valderrama Masters: nel torneo organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia continua a regnare sovrana l’acqua piovana, che alle ore 13:49 ha interrotto a metà l’ultimo giro di tutti i Golfisti impegnati, che dovranno perciò tornare sul par 71 di Sotogrande domani mattina dalle ore 9:10. Si tratta della seconda anomalia di questo torneo, dopo che la prima si è materializzata nella necessità ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia vola in testa all’Andalucia Valderrama Masters accorciato a tre giri. Fuori Paratore e Manassero : Non ci sarà il quarto giro all’Andalucia Valderrama Masters: a causa del maltempo che ha sconvolto tutta la programmazione del torneo a suon di ritardi, il direttore dello stesso José Maria Zamora ha annunciato che si terminerà dopo 54 buche (e dunque dopo tre giri) anziché dopo le tradizionali 72. In conseguenza di ciò, oggi si è semplicemente completata (non prima di uno scroscio di pioggia) la parte rimanente del secondo giro. Si è così ...

Golf - European Tour 2018 : il maltempo condiziona ancora l’Andalucia Valderrama Masters - secondo giro in alto mare : Non è propriamente un momento felice per l’Andalucia Valderrama Masters, che finisce la sua seconda giornata ancora peggio di com’era terminata la prima: sebbene si sia riusciti a concludere il primo giro, la situazione del secondo è a dir poco disastrosa, dal momento che è stato sospeso con pochissimi Golfisti in grado di superare le 9 buche giocate in data odierna e tantissimi, tra cui tre dei quattro italiani impegnati, che devono ...

Golf - European Tour 2018 : all’Andalucia Valderrama Masters primo giro sospeso per maltempo e oscurità : Il maltempo causa grossi problemi all’Andalucia Valderrama Masters ospitato dalla Sergio Garcia Foundation: se i Golfisti scesi sul par 71 di Sotogrande nella mattina si sono salvati dalle avversità meteorologiche, la stessa buona sorte non è toccata a coloro che sono entrati in scena nel pomeriggio, costretti a interrompere il loro primo giro a volte dopo pochissime buche. In questo genere di situazione, parlare di classifica è quantomeno ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia tenterà il tris al Valderrama Golf Club di Sotogrande - quattro italiani impegnati : Il Tour europeo si sposta dalle Isole Britanniche alla Spagna, dal British Masters all’Andalucia Valderrama Masters. Si va, in particolare, nell’area residenziale di Sotogrande, nella municipalità di San Roque: qui posseggono o hanno posseduto un’abitazione diversi personaggi di spicco legati a vario titolo all’Inghilterra, alla Spagna o a Gibilterra. Il torneo è ospitato dalla Sergio Garcia Foundation, così com’era ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell vince il British Masters. Indietro Francesco Molinari : Si è chiuso pochi minuti fa lo Sky Sports British Masters sul par 72 del Walton Heath Golf Club. Dopo aver guidato per quasi tutto il torneo, Eddie Pepperell risulta profeta in patria con pieno merito: un ultimo giro pari con il par gli consegna un complessivo -9 e il secondo torneo in stagione, che già aveva sfiorato tre settimane fa col secondo posto al Portugal Masters. Al secondo posto si classifica, con -7, lo svedese Alexander Bjork, che ...

Golf - European Tour 2018 : al British Masters gran terzo giro di Andrea Pavan che è sesto - Pepperell consolida il comando : Finalmente, al British Masters 2018, le condizioni meteorologiche hanno reso possibile la conclusione integrale di un giro, in questo caso il terzo. Al comando resta l’inglese Eddie Pepperell, che consolida la propria leadership girando in 71 colpi e trovandosi così a quota -9 complessivamente. Già vincitore del Qatar Masters, Pepperell sta cercando di rifarsi del secondo posto del Portugal Masters ottenuto poco prima della Ryder Cup. A ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell al comando del British Masters dopo due giri - ok Manassero - Pavan e i due Molinari : Le condizioni meteo non felicissime, combinate con l’oscurità, non consentono di concludere completamente il secondo giro dello Sky Sports British Masters, in corso sul par 72 del Walton Heath Golf Club. In questa complessa situazione, emerge chiaro leader Eddie Pepperell, autore di un -3 di giornata che lo issa a un complessivo -8, con tre colpi di vantaggio sull’altro inglese Matt Wallace (oggi pari con il par) e sul francese ...

Golf - European Tour 2018 : allo Sky Sports British Masters c’è un trio inglese al comando - indietro Francesco Molinari e gli altri 5 italiani : Si è compiuto oggi il primo giro dello Sky Sports British Masters, che si disputa al Walton Health Golf Club ed ha una lunghissima storia alle spalle (in cui entra anche il successo di un italiano, Baldovino Dassù, nel 1975). Al comando, dopo le prime 18 buche, c’è un trittico di giocatori inglesi: Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace, tutti a 5 colpi sotto il par 72 di questo percorso, che per la prima volta ospita il torneo. ...

Golf - European Tour 2018 : l’Alfred Dunhill Links Championship va a Lucas Bjerregaard - quinto Andrea Pavan : Va al danese Lucas Bjerregaard l’Alfred Dunhill Links Championship dell’European Tour di Golf: il giocatore europeo si è imposto con un ultimo giro in 67 per un complessivo 273 (-15). In Scozia hanno chiuso alla piazza d’onore gli inglesi Tyrrell Hatton e Tommy Fleetwood, con il primo che veniva da due vittorie consecutive ed ha buttato il tris dissipando un vantaggio di cinque colpi nelle ultime buche del tracciato: per entrambi ...

Golf - European Tour 2018 : Andrea Pavan vola in testa all’Alfred Dunhill Links Championship - Edo Molinari e Paratore a ridosso dei primi : Andrea Pavan vola al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship, uno dei tornei più prestigiosi del circuito dell’European Tour 2018. L’alfiere azzurro guida la classifica a metà gara grazie ad una tornata strepitosa, conclusa con 9 colpi sotto il par senza alcuna sbavatura. Pavan ha scalato la classifica, acquisendo fiducia con 4 birdie di fila tra le buche 1 e 4 e prendendo quota col passare dei minuti, fino ad agganciare ...

Golf - European Tour 2018 : all’Alfred Dunhill Links Championship ci sono Fraser e Wallace al comando - bene quattro dei cinque italiani : Dopo le emozioni della Ryder Cup, torna in campo l’European Tour 2018, e lo fa in Scozia con uno dei suoi tornei più affascinanti, l’Alfred Dunhill Links Championship, che si gioca su tre percorsi differenti: Carnoustie, Kingsbarns e l’Old Course di St. Andrews. Al comando si collocano, entrambi con 68 colpi (4 sotto il par), l’australiano Marcus Fraser e l’inglese Matt Wallace, che oggi hanno girato rispettivamente ...