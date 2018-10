Golf – Andalucia Valderrama Masters | splendida vittoria di Garcia | terzo successo

Golf - European Tour 2018 : a Sergio Garcia il travagliato Andalucia Valderrama Masters. Bene Edoardo Molinari - meno Bertasio : Cinque giorni per tre giri: si è conclusa così, questa mattina, la travagliatissima edizione 2018 dell’Andalucia Valderrama Masters. Il torneo, organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia, è stato fortemente condizionato dal maltempo, che ha prima forzato la cancellazione del quarto giro e poi costretto a finire il terzo, diventato a quel punto l’ultimo, in uno strano lunedì d’ottobre. Il vincitore è risultato essere il ...

Golf - Andalucia Valderrama Masters – Maltempo protagonista : torneo accorciato a 54 buche - si finisce lunedì : L’Andalucia Valderrama Masters accorciato da 72 a 54 buche a causa del mal tempo, le continue interruzioni per pioggia e fulmini costringono gli organizzatori a far concludere l’evento di lunedì. Garcia ancora leader Maltempo protagonista nell’Andalucia Valderrama Masters (European Tour) in svolgimento sul percorso del Real Club Valderrama (par 71) a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola. Le continue sospensioni per pioggia e ...

Golf - European Tour 2018 : l’Andalucia Valderrama Masters finirà domani mattina per pioggia. Davanti Garcia seguito da Westwood : Non c’è pace per l’Andalucia Valderrama Masters: nel torneo organizzato dalla fondazione di Sergio Garcia continua a regnare sovrana l’acqua piovana, che alle ore 13:49 ha interrotto a metà l’ultimo giro di tutti i Golfisti impegnati, che dovranno perciò tornare sul par 71 di Sotogrande domani mattina dalle ore 9:10. Si tratta della seconda anomalia di questo torneo, dopo che la prima si è materializzata nella necessità ...

Golf – Andalucia Valderrama Masters : lo spagnolo Garcia in vetta - venticinquesimi E. Molinari e Bertasio : Dopo il secondo giro dell’Andalucia Valderrama Masters, lo spagnolo Garcia guida il gruppo con gli italiani lontani dalla vetta Lo spagnolo Sergio Garcia, campione in carica, è in vetta con 132 (68 64, -10) colpi all’Andalucia Valderrama Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola. Il maltempo ha ancora costretto a delle interruzioni e ...

Golf - European Tour 2018 : Sergio Garcia vola in testa all’Andalucia Valderrama Masters accorciato a tre giri. Fuori Paratore e Manassero : Non ci sarà il quarto giro all’Andalucia Valderrama Masters: a causa del maltempo che ha sconvolto tutta la programmazione del torneo a suon di ritardi, il direttore dello stesso José Maria Zamora ha annunciato che si terminerà dopo 54 buche (e dunque dopo tre giri) anziché dopo le tradizionali 72. In conseguenza di ciò, oggi si è semplicemente completata (non prima di uno scroscio di pioggia) la parte rimanente del secondo giro. Si è così ...

Golf – Andalucia Valderrama Masters : l’inglese Chesters al comando dopo il primo giro - Bertasio e Molinari sedicesimi : Lo spagnolo Sergio Garcia, campione in carica, terzo mentre sono in ritardo Paratore e Manassero Si è concluso dopo quasi due giorni di gara, per le interruzioni dovute al maltempo, il primo giro dell’Andalucia Valderrama Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul percorso del Real Club Valderrama (par 71), a Sotogrande sulla Costa del Sol spagnola, dove è al comando con 66 (-5) colpi l’inglese Ashley Chesters. Sono in buona ...

Golf - European Tour 2018 : il maltempo condiziona ancora l’Andalucia Valderrama Masters - secondo giro in alto mare : Non è propriamente un momento felice per l’Andalucia Valderrama Masters, che finisce la sua seconda giornata ancora peggio di com’era terminata la prima: sebbene si sia riusciti a concludere il primo giro, la situazione del secondo è a dir poco disastrosa, dal momento che è stato sospeso con pochissimi Golfisti in grado di superare le 9 buche giocate in data odierna e tantissimi, tra cui tre dei quattro italiani impegnati, che devono ...

Golf - European Tour 2018 : all’Andalucia Valderrama Masters primo giro sospeso per maltempo e oscurità : Il maltempo causa grossi problemi all’Andalucia Valderrama Masters ospitato dalla Sergio Garcia Foundation: se i Golfisti scesi sul par 71 di Sotogrande nella mattina si sono salvati dalle avversità meteorologiche, la stessa buona sorte non è toccata a coloro che sono entrati in scena nel pomeriggio, costretti a interrompere il loro primo giro a volte dopo pochissime buche. In questo genere di situazione, parlare di classifica è quantomeno ...