Gli Euromissili | un pericoloso ritorno

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il Presidente americano ha annunciato la sua intenzione di abolire unilateralmente il Trattato INF, sulle armi nucleari a media gittata. La notizia non è sorprendente, anche perché da anni l'attuale Consigliere per la Sicurezza Nazionale, John Bolton, sostiene questa tesi, ma è comunque di grande importanza. Da anni russi e americani si accusano l'un l'altro di violare il trattato INF, firmato nel 1987, che abolisce l'intera categoria dei missili terrestri la cui gittata si colloca tra i 500 e i 5000 chilometri.Di fatto le accuse americane sembrano più concrete e credibili di quelle russe. Ma la sostanza è un'altra: a chi giova l'abbandono di questo trattato? Poiché ad annunciare questa intenzione è stato Donald Trump sarebbe lecito aspettarsi che ciò avvantaggerebbe gli USA, ma così non è. Chi ne trarrebbe maggior ...