Gli altoparlanti di alcuni Google Pixel 3 XL soffrono di un problema di distorsione

Marshall - altoparlanti wireless Bluetooth per chi ama il rock. Design iconico ma si parte da 249 euro. Che direbbero Gli Who? : Il marchio “Marshall” evoca il rock energico degli Who e degli anni ’70, ma non deve stupire se oggi si distingua anche per una linea di altoparlanti wireless stereo come i nuovissimi Acton II Bluetooth, Stanmore II Bluetooth e Woborn II Bluetooth. Prima però bisogna sgombrare il campo da ogni fraintendimento. Un conto sono gli storici amplificatori Marshall, un altro sono i diffusori senza fili da impiegare per la riproduzione ...