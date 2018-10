Giulia Salemi si fa male al Grande Fratello Vip VIDEO

Giulia Salemi/ Video - teme il giudizio del pubblico (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi si è avvicinata a Francesco Monte, ma al momento il loro flirt sembra interrotto. La ragazza teme il giudizio del pubblico.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:45:00 GMT)

Francesco Monte/ Video - prende le distanze da Giulia Salemi : è una strategia? (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 Francesco Monte ha preso le distanze da Giulia Salemi. L'ex tronista sembra avere una strategia precisa per vincere il reality.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:35:00 GMT)

FRANCESCO MONTE SCARICA Giulia SALEMI?/ Lunedì sera una scomoda verità (GF Vip 2018) : FRANCESCO MONTE porta avanti la sua amicizia con GIULIA Salemi e torna a piangere per Cecilia Rodriguez, ma il popolo del web insorge (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:54:00 GMT)

Francesco Monte scarica Giulia Salemi?/ Le lacrime per Cecilia non convincono : "non soffre..." (GF Vip) : Francesco Monte porta avanti la sua amicizia con Giulia Salemi e torna a piangere per Cecilia Rodriguez, ma il popolo del web insorge (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Grande Fratello Vip - su Giulia Salemi e Francesco Monte l'ombra del complotto degli autori. Il caso-aerei : Tu chiamale, se vuoi, combinazioni. Al Grande Fratello Vip tutti con il naso all'insù. Giulia Salemi e Francesco Monte sono in giardino quando in cielo passa sulla casa un aereo con uno striscione: '...

Giulia Salemi - video hot/ A letto con Abraham Garcia : la madre commenta e lei - “preservo la mia purezza!” : Nel 2016 Giulia Salemi ha partecipato nel ruolo di guest star ad una puntata della seconda stagione di MTV Super Shore ed è andata a letto con Abraham Garcia, il video hot.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Francesco Monte attacca Eleonora Giorgi : Giulia Salemi in lacrime : Eleonora Giorgi e Francesco Monte: è scontro. Giulia Salemi in lacrime Mattinata di messaggi-aerei sulla Casa del grande Fratello Vip per alcuni concorrenti. Francesco Monte ha ricevuto tutto il sostegno dal suo funclub: “Fra ti amiamo ma vola solo. Fans”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ringraziato più volte i suoi sostenitori e non si aspettava certo una dimostrazione di affetto così grande. Il testo del messaggio, però, ...

GF VIP : un aereo per la coppia Monte-Salemi ed uno con una frecciatina a Giulia Salemi! Guarda il VIDEO : C’è un gran traffico aereo quest’oggi sulla Casa del Grande Fratello Vip 3! Dopo l’aereo per Giulia Salemi mandato da parte di un amico a cui manca tanto , e quello tanto agognato da... L'articolo GF VIP: un aereo per la coppia Monte-Salemi ed uno con una frecciatina a Giulia Salemi! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GFVIP : Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) : Oggi l’ex tronista stava parlando con Giulia Salemi e l’ha chiamata “Chechu”. “Ma stai scherzando Chechu?” Ovviamente per chi non lo sapesse già, quello era proprio il nomignolo intimo che usava Francesco Monte per... L'articolo GFVIP: Francesco Monte fa una gigantesca gaffe e chiama Giulia Salemi “Chechu” (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi e Abraham - Fariba : “Cos’è accaduto davvero a Super Shore” : Giulia Salemi e Abraham Garcia a Super Shore: la mamma della gieffina spiega cos’è accaduto davvero tra i due In questi ultimi giorni si sta parla spesso del flirt di Giulia Salemi con Abraham Garcia a Super Shore. Il video sulla loro notte di passione ha fatto il giro del web. In particolare, i telespettatori […] L'articolo Giulia Salemi e Abraham, Fariba: “Cos’è accaduto davvero a Super Shore” proviene da Gossip e ...

Gf Vip - spunta il video di Giulia Salemi mentre fa sesso in tv : Il rapporto all'interno della casa del Gf Vip tra Giulia Salemi e Francesco Monte ha fatto discutere in più occasioni. Giulia, infatti, viene criticata perché sta sempre appiccicata a Monte e ...

FRANCESCO MONTE SCARICA Giulia SALEMI?/ "Non sono pronto ad innamorarmi" (Grande Fratello Vip 2018) : FRANCESCO MONTE confessa a Silvia Salemi di essere felice nella sua condizione di single. E anche se vorrebbe innamorarsi, non si sente ancora pronto... (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Francesco Monte chiude con Giulia Salemi : «Non mi sento pronto...». La reazione di lei spiazza tutti : Francesco Monte , storia d'amore al capolinea con Giulia Salemi ? Pare proprio di sì. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Il sex symbol del Grande Fratello Vip 3 avrebbe fatto un discorso ben ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte chiude con Giulia Salemi : «Non mi sento pronto...». La reazione di lei spiazza tutti : Francesco Monte , storia al capolinea con Giulia Salemi ? Pare proprio di sì. Il sex symbol del Grande Fratello Vip 3 avrebbe fatto un discorso ben preciso all'influencer italo-persiana e le sue ...