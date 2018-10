Giornata di fuoco per le italiane in Champions League | i pronostici di William Hill

calcioweb.eu

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Si preannuncia una due giorni da cardiopalma in, con tresu quattro impegnate in trasferta. Martedì la Juventus sarà ospite del Manchester United. Per la Vecchia Signora, fermata da un pareggio in casa con il Genoa nell’ultima di campionato, si presenta una grande occasione per volare a quota 9 in classifica e ipotecare il passaggio turno. I Red Devils non sono la corazzata di qualche anno fa, ma la “quasi” vittoria sul campo del Chelsea (pareggio raggiunto solo all’ultimo secondo dalla squadra di Sarri) potrebbe rappresentare la svolta per i ragazzi di Mourinho. Da non dimenticare che la squadra di casa ha totalizzato tre vittorie negli ultimi tre scontri con i ragazzi di Allegri. Secondo i quotisti di, il più autorevole bookmaker britannico, saranno però i bianconeri a scendere in campo da favoriti: se, infatti, la loro vittoria è quotata a ...