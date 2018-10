Giordania vs Israele | Amman cancella parte del trattato di pace Ultime notizie MO | la

La Giordania non rinnoverà la concessione dei territori dati in affitto a Israele nel 1994 : Il re di Giordania, Abdullah II, ha annunciato domenica che non rinnoverà due allegati del trattato di pace del 1994 tra Giordania e Israele in merito ad alcuni territori che il governo giordano diede in affitto a quello israeliano. I The post La Giordania non rinnoverà la concessione dei territori dati in affitto a Israele nel 1994 appeared first on Il Post.

La Giordania cancella un pezzo del trattato di pace con Israele : Beirut - Re Abdullah di Giordania ha annunciato che non rinnoverà parte del trattato di pace firmato con Israele nel 1994. I punti in questione sono due disposizioni annesse che cedevano per 25 anni ...

Israele ha approvato l’allargamento di un suo insediamento a Hebron - in CisGiordania : Il governo israeliano ha approvato domenica un finanziamento di 22 milioni di shekel – 5,2 milioni di euro – per l’espansione dell’insediamento israeliano a Hebron, una delle principali città della Cisgiordania, dove vivono per lo più palestinesi. La parte nuova includerà The post Israele ha approvato l’allargamento di un suo insediamento a Hebron, in Cisgiordania appeared first on Il Post.

Israele - obbligo dell’UEFA di non trasmettere in CisGiordania : La tv statale israeliana, nonostante si sia aggiudicata i diritti televisivi per le partite di qualificazione degli Europei e dei Mondiali di Calcio, non potrà trasmettere le partite negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Stando al giornale Yediot Ahronot, è quanto richiesto dalla stessa UEFA secondo cui è stato il gigante sportivo del Qatar ‘beIN’, che detiene i diritti tv sportivi per l’Africa del Nord e il Medio ...

Uefa - veto a tv Israele per CisGiordania : ANSA, - TEL AVIV, 9 OTT - La tv statale israeliana, nonostante abbia vinto i diritti televisivi per le partite di qualificazione degli Europei e dei Mondiali di calcio, non potrà trasmettere le ...

ISRAELE-PALESTINA/ Il "fattore Giordania" manda all'aria i piani dell'Egitto : La questione palestinese si sta ancor più complicando per i conflitti interni tra Fatah e Hamas e si profila una possibile drammatica ripresa della guerra con Israele. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:09:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ I buoni motivi della Ue per aiutare l'Iran, di C.J. WulffSCENARI/ Chi tocca l'Arabia muore: così funziona il ricatto dei nuovi padroni, di C.J. Wulff

Israele - Capodanno ebraico : chiusi i valichi con CisGiordania e Gaza : I valichi israeliani con i Territori Palestinesi, Gaza compresa, saranno chiusi fino alle 24 di martedì, in occasione del Capodanno ebraico. Lo ha annunciato l'esercito israeliano, spiegando che l'...