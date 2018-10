GIORDANIA CANCELLA PARTE DEL TRATTATO DI PACE CON ISRAELE Ultime notizie | la Palestina e

GIORDANIA vs Israele : Amman cancella parte del trattato di pace/ Ultime notizie MO : la scelta di Re Abdullah : Giordania “cancella” parte del trattato di pace con Israele firmato nel 1994: Ultime notizie e caos in Medio Oriente. I due territori in contesa e le richieste di Re Abdullah II(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 11:06:00 GMT)