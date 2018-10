Ginnastica | Mondiali 2018 | Lara Mori | la capitana dell’Italia La grinta della

Ginnastica - Mondiali 2018 : Martina Rizzelli - il grande ritorno in azzurro. La veterana olimpica per un tocco di classe : Martina Rizzelli e il grande ritorno in Nazionale. A due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016, la comasca torna a rivestire il body azzurro ed è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La 20enne è reduce da due stagioni complicate a causa di alcuni problemi fisici che l’hanno notevolmente limitata e che spesso le hanno impedito di scendere in ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Irene Lanza e Sara Ricciardi - i nomi nuovi dell’Italia. Un debutto e un gran ritorno : Irene Lanza e Sara Ricciardi sono i due nomi nuovi tra le fila dell’Italia che parteciperà ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale, purtroppo colpita da diversi infortuni nel corso di questa stagione, si affida a questi due validi elementi per disputare una rassegna iridata di livello. Si tratta di due autentiche novità con il body azzurro, poco conosciute dal ...

Calendario Mondiali Ginnastica artistica 2018 : date - programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di ginnastica artistica si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Per la prima volta nella storia, la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente: ci aspettano dieci giorni di grande spettacolo con i migliori campioni in circolazione pronti a darsi battaglia per la conquista delle medaglie più ambite. Dopo due anni di assenza dall’ultima grande uscita internazionale, torneranno protagoniste le gare a ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Aliya Mustafina - la Zarina torna a volare dopo il parto. La mamma vuole incantare : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica saranno quelli dei grandi ritorni. Non solo Simone Biles, ma anche Aliya Mustafina calcherà nuovamente la pedana internazionale a due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove conquistò il secondo titolo consecutivo alle parallele asimmetriche e trascinò la sua Russia sul podio nella gara a squadre. La Zarina aveva lasciato l’attività subito dopo i Giochi per sposarsi con il bobbista Alexey ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Simone Biles - il grande ritorno! La Reginetta vuole diventare leggenda - il record dei 4 ori è nel mirino : Simone Biles vuole dominare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio torna sul palcoscenico internazionale a due anni internazionali dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove inscenò uno show personale conquistando quattro medaglie d’oro e un bronzo, sembra addirittura più forte di prima e ha tutte le carte in regola per regalare nuova ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : le ambizioni dell’Italia - tutti gli obiettivi. Si punta sul libero di Mori - Lodadio speranza agli anelli : L’Italia si presenterà ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica senza particolari ambizioni, l’obiettivo più alla portata è quello di ben figurare ma non aspettiamoci una competizione al di sopra delle righe. La stagione caratterizzata dai troppi infortuni (errori nella preparazione?) ha ridotto all’osso la compagine femminile che sbarcherà a Doha (Qatar), dove si gareggerà dal 25 ottobre al 3 novembre, con almeno ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia tra infortuni - rientri e conferme. Lara Mori guida le azzurre - Rizzelli ci riprova : l’analisi delle convocazioni : L’Italia ha le ginnaste letteralmente contate, la stagione è stata condizionata dagli infortuni che hanno davvero ridotto all’osso il contingente tra cui scegliere le azzurre per i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Enrico Casella ha dovuto fare i conti con gli stop forzati tra le altre di Sofia Busato, Martina Maggio, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari ma anche con l’assenza di Elisa Meneghini e di altre veterane: le ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia per Doha. Lara Mori e Martina Rizzelli guidano le azzurre : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Il nostro sestetto si presenterà in Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante dell’anno, in coda a una stagione caratterizzata purtroppo da troppi infortuni. In questa rassegna iridata si assegneranno ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : si assegnano i primi pass per le Olimpiadi 2020! Come funziona la qualificazione per i Giochi : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo, mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e la Polvere di Magnesio ha già messo nel mirino la capitale giapponese. I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, saranno infatti il primo evento di qualificazione ai Giochi: per la prima volta nella storia, la rassegna iridata “di mezzo” sarà ...

Ginnastica - i Mondiali 2018 non saranno in diretta tv! Come seguirli in streaming e con i LIVE su OA Sport : I Mondiali 2018 di Ginnastica artistica non saranno trasmessi in diretta tv. La rassegna iridata della Polvere di Magnesio, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, non avrà alcuna copertura televisiva né in chiaro né a pagamento: l’evento non sembra essere interessante per i vari network che non hanno avanzato delle proposte a Losanna e dunque non potremo gustarci le gare sul piccolo schermo. Una triste notizia per tutti ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso Doha - le azzurre convocate per l’ultimo collegiale. Si cerca il quintetto titolare : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione ai Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si ritroverà al PalAlgeco di Brescia dal 16 al 19 ottobre, al termine l’immediata partenza per il Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante della stagione. Di ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia verso Doha - chi saranno le titolari? Lara Mori guida le azzurre - lotta per 5 posti : L’Italia si sta definendo quando mancano appena undici giorni ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. L’amichevole di ieri, conclusa al secondo posto alle spalle della Germania ma davanti alla Francia senza big e alla Svizzera priva di Giulia Steingruber, ha dato delle importanti indicazioni al DT Enrico Casella che deve scegliere la composizione della squadra per la ...