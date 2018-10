Gilberto Benetton muore a 77 anni Scompare una personalità importante anche del mondo

oasport

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Una brutta notizia scuote ildell’imprenditoria italiana oltre che dello sport.è morto all’età di 77dopo una lunga malattia, a distanza di pochi mesi dalla scomparsa del fratello Carlo. In compagnia degli altri fratelli Luciano e Giuliana,era stato tra le figure di riferimento del gruppo di Ponzano Veneto, grande multinazionale nel campo dell’abbigliamento. Non mancano peròle tante sfide vinte nello sport. Il marchio italiano ha rappresentato lo sponsor di grandi squadre come Treviso nel rugby, basket e pallavolo. Giusto ricordarei titoli mondiali vinti in Formula Uno con Michael Schumacher alla guida nel 1994 e nel 1995. Inoltre aveva la carica di vicepresidente di Edizione, la holding capogruppo, di Autogrill , ed è stato consigliere del Gruppo, di Atlantia , Mediobanca , Pirelli & C. e ...