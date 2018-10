Gilberto Benetton | morto a 77 anni il fondatore del gruppo

È morto Gilberto Benetton : È morto Gilberto Benetton...

È morto a 77 anni Gilberto Benetton - uno dei fondatori del gruppo Benetton : Gilberto Benetton, uno dei fondatori del gruppo Benetton e tra le persone più ricche d’Italia, è morto oggi a 77 anni. Era malato da tempo. Gilberto Benetton – nato nel 1941 a Treviso – nel 1965 aveva fondato insieme ai fratelli The post È morto a 77 anni Gilberto Benetton, uno dei fondatori del gruppo Benetton appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - Gilberto Benetton : “Il nostro silenzio dopo la tragedia? Per noi è segno di rispetto” : Ventitre giorni di silenzio. Non una parola. Ma oggi, a oltre tre settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo la morte di 43 persone, la famiglia Benetton parla dalle colonne del Corriere della Sera. Lo fa Gilberto, fondatore del gruppo e presidente di Edizione, la finanziaria di famiglia. Che, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. “Dalle nostre ...

