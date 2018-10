Gilberto Benetton morto a 77 anni | aveva fondato il gruppo coi tre fratelli nel ’65

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018)a 77a Treviso, nella sua residenza vicino a Piazza dei Signori. Gravemente malato da tempo, era stato ricoverato alcuni giorni fa per una polmonite, e le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate. Insieme aiLuciano, Giuliana e Carlo, nel 1945dato inizio all’attività diGroup, società leader nel settore moda. È stato vicepresidente di Edizione, la finanziaria di famiglia, di Autogrill, ed era consigliere del, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli e Allianz. Dal 2012 era stato inserito nell’Italian Basket Hall of Fame per i successi con laPallacanestro Treviso. Edizione, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che a sua volta possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. Negli ultimi mesi ierano tornati al centro delle cronache dopo la morte di uno dei, Carlo, e la ...