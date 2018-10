Gilberto Benetton è morto

Gilberto Benetton morto a 77 anni : aveva fondato il gruppo imprenditoriale nel 1965 : Gilberto Benetton, fondatore del gruppo imprenditoriale di Ponzano Veneto, è morto a 77 anni dopo una lunga malattia. Era vicepresidente di Edizione, la holding capogruppo, di Autogrill , è consigliere del gruppo Benetton, di Atlantia, Mediobanca, Pirelli & C. e Allianz. Il 6 settembre, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva rotto il silenzio sul crollo del Ponte Morandi a Genova, a 24 giorni dalla tragedia. “Dalle nostre ...

È morto Gilberto Benetton - il fondatore del gruppo si è spento a 77 anni : È morto Gilberto Benetton, fondatore dell'omonimo gruppo. L'imprenditore aveva 77 anni e da tempo lottava contro la sua malattia.

È morto Gilberto Benetton - fondatore del gruppo - aveva 77 anni : E' morto Gilberto Benetton dopo una lunga malattia. aveva 77 anni. L'imprenditore veneto è stato, insieme ai fratelli, fondatore del gruppo di famiglia nel 1965. Gilberto Benetton era l'anima ...

Morto Gilberto Benetton - fondatore del gruppo - aveva 77 anni : E' Morto Gilberto Benetton dopo una lunga malattia. aveva 77 anni. L'imprenditore veneto è stato, insieme ai fratelli, fondatore del gruppo di famiglia nel 1965.

È morto Gilberto Benetton - l’anima finanziaria della famiglia trevigiana : È morto Gilberto Benetton, l’anima finanziaria della famiglia trevigiana. Gilberto, 77 anni, è sempre stata l'anima finanziaria della famiglia. Se Carlo e Giuliana erano i tecnici e Luciano il creativo, è stato lui quello che con il supporto del manager più fidato, Gianni Mion, ha creato l'impero da 10 miliardi che ha dato lustro internazionale alla dinastia...

Addio a Gilberto Benetton : il fondatore del Gruppo è morto a 77 anni : Se n’è andato a 77 anni Gilberto Benetton, imprenditore italiano, fondatore del Gruppo Benetton e, secondo Forbes, il 12º uomo più ricco d’Italia.

Gilberto Benetton - morto a 77 anni il fondatore del gruppo : È morto Gilberto Benetton. Aveva 77 anni. Era stato il fondatore del gruppo imprenditoriale. L'articolo Gilberto Benetton, morto a 77 anni il fondatore del gruppo proviene da Il Fatto Quotidiano.

morto Gilberto Benetton : Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non viviamo di stipendi pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci comprano in edicola, guardano il nostro sito o si abbonano ...

È morto a 77 anni Gilberto Benetton - uno dei fondatori del gruppo Benetton : Gilberto Benetton, uno dei fondatori del gruppo Benetton e tra le persone più ricche d’Italia, è morto oggi a 77 anni. Era malato da tempo. Gilberto Benetton – nato nel 1941 a Treviso – nel 1965 aveva fondato insieme ai fratelli The post È morto a 77 anni Gilberto Benetton, uno dei fondatori del gruppo Benetton appeared first on Il Post.

Gilberto Benetton - “PONTE MORANDI? SILENZIO PER RISPETTO”/ Conte - “nazionalizzare non è l’unica strada” : GILBERTO BENETTON “Non lasciamo Autostrade”. Poi il manager aggiunge: “PONTE di Genova? Se saremo responsabili prenderemo le giuste decisioni”(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:45:00 GMT)

Gilberto Benetton - "Silenzio su ponte di Genova per rispetto"/ Ultime notizie : "Festa a Cortina? Ecco perché" : Gilberto Benetton “Non lasciamo Autostrade”. Poi il manager aggiunge: “ponte di Genova? Se saremo responsabili prenderemo le giuste decisioni”(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Ponte Morandi - Gilberto Benetton : “Il nostro silenzio dopo la tragedia? Per noi è segno di rispetto” : Ventitre giorni di silenzio. Non una parola. Ma oggi, a oltre tre settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo la morte di 43 persone, la famiglia Benetton parla dalle colonne del Corriere della Sera. Lo fa Gilberto, fondatore del gruppo e presidente di Edizione, la finanziaria di famiglia. Che, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. “Dalle nostre ...

Ponte Morandi - Gilberto Benetton : “Il nostro silenzio dopo la tragedia di Genova? Segno di rispetto” : Ventitre giorni di silenzio. Ma oggi, a oltre tre settimane dal crollo del Ponte Morandi di Genova e dopo la morte di 43 persone, la famiglia Benetton parla dalle colonne del Corriere della Sera. Lo fa Gilberto, fondatore del gruppo e presidente di Edizione, la finanziaria di famiglia. Che, attraverso Sintonia Spa, detiene il 30,25% di Atlantia, che possiede l’88,06% di Autostrade per l’Italia. “Dalle nostre parti – dice ...

Ponte Morandi - parla Gilberto Benetton : Gilberto Benetton ha parlato per la prima volta dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova, la cui manutenzione spettava ad Autostrade per l'Italia, società della "sua" Atlantia. Lo ha fatto in una intervista al Corriere della Sera in cui ha spiegato:"Il disastro di Genova deve essere per noi come azionisti un monito perenne, anche se terribile e per sempre angoscioso nei nostri cuori"Sul fatto che la famiglia Benetton non ha commentato prima ...