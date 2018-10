Gilberto Benetton è morto | il Presidente di Edizione si è spento a 77 anni

ilnotiziangolo

: È morto Gilberto #Benetton, l’anima finanziaria della famiglia trevigiana - sole24ore : È morto Gilberto #Benetton, l’anima finanziaria della famiglia trevigiana - sole24ore : +++ E' morto Gilberto #Benetton +++ Tra pochi minuti i dettagli sul sito - repubblica : È morto Gilberto #Benetton, fondatore del gruppo: aveva 77 anni -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Una figura di spicco dell’economia italiana e uno dei volti “noti” per la tragedia del Ponte Morandi:all’età di 77a Treviso dopo una lunga malattia. A quanto apre l’imprenditore era malato da tempo e proprio nei giorni scorsi era stato ricoverato a Treviso per una polmonite ma poi le sue condizioni sono precipitate fino alla sua morte di qualche ora fa. LA MORTE DIIl mondo della finanza perde una grossa perdita per la morte del fondatore del gruppo imprenditoriale di Ponzano Veneto che da qualche anno eradi, la finanziaria di famiglia, che detiene oltre il 30% di Atlantia attraverso Sintonia. E’ stato proprio lui ad alzare il velo sulla tragedia del Ponte Morandi di Genova di agosto mostrando il “volto” dell’altra parte della barricata ovvero della società ...