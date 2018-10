Gigi Hadid tra le braccia di Zayn Malik | «Il mio posto felice»

Zayn Malik e una donna italiana : il gossip che farà male a Gigi Hadid : Zayn Malik, scandalo: parla una donna italiana Arriva direttamente dal Sun e dal Daily Mail la notizia che vede Zayn Malik al centro di uno scandalo. La bomba lanciata sull’ex One Direction afferma “Zayn Malik a letto con una massaggiatrice italiana di 41 anni, poco dopo la rottura con Gigi Hadid“. Si chiama Enrica, ha 41 […] L'articolo Zayn Malik e una donna italiana: il gossip che farà male a Gigi Hadid proviene da gossip e Tv.

Da Gigi Hadid a Kendall Jenner : il dolcevita è il capo irrinunciabile dell'autunno : Sembra proprio che il dolcevita sia il capo irrinunciabile dell'autunno . Caso in questione: ultimamente Kendall Jenner , Gigi e Bella Hadid , tre delle modelle più pagate al mondo , ne hanno indossati diversi modelli e di svariati colori. Semplice, chic, versatile, il collo alto sta davvero dominando lo street style . Se stai preparando il tuo guardaroba per il freddo ...

I surreali video di Vogue con Gigi e Bella Hadid : Vanno a cena dalla madre insieme al fratello, indossando gli abiti migliori delle sfilate di New York: poi però succede qualcosa di strano The post I surreali video di Vogue con Gigi e Bella Hadid appeared first on Il Post.

Fedez e la foto con Gigi Hadid - Chiara Ferragni fa una clamorosa gaffe Video : Chiara Ferragni e la gaffe sulla foto di Fedez e Gigi Hadid. I Ferragnez hanno partecipato alla festa di Donatella Versace, in occasione della Milano Fashion Week. Tra gli ospiti anche la modella...

Fedez e Chiara Ferragni/ Il rapper "pazzo" di Gigi Hadid : Chiara Ferragni gelosa? "La foto..." : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:45:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Il rapper "innamorato" di Gigi Hadid : la gaffe della moglie su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Fedez si fa fotografare con l'amata Gigi Hadid (ma Chiara la prende bene) : Fedez non ha mai nascosto la sua passione per Gigi Hadid, di cui è ben consapevole anche la moglie Chiara. In occasione della sfilata Fendi per la Milano Fashion Week, il rapper è riuscito a realizzare il suo sogno, conoscere la modella statunitense e scattare una foto con lei. Nessuna gelosia in casa Ferragni: la fashion blogger ha assecondato ironicamente il neosposo. "Scusa Gigi ma sono sposato (foto scattata da mia moglie)", ha ...

Rihanna chiude la New York Fashion Week con la sua sfilata di lingerie : passerella sexy con Gigi Hadid - modelle incinte e curvy : Rihanna ha chiuso in grande stile la New York Fashion Week, sorprendendo e scandalizzando tutti con la sua nuova collezione di lingerie Savage x Fenty. Ma più che le creazioni della popstar originaria delle Barbados, a conquistare la scena sono state le modelle: dalla bellissima Gigi Hadid alle supertop oversize, fino a Slick Woods e la ballerina Janina Thompson che hanno mostrato con orgoglio il pancione. Un gruppo di modelle ...

