: Giappone, governo: stop alla plastica - NotizieIN : Giappone, governo: stop alla plastica - TelevideoRai101 : Giappone, governo: stop alla plastica - annastella36 : RT @mazzanti: ?? in Giappone i neopatentati sono obbligati a esporre un adesivo gialloverde per far sapere che hanno iniziato a guidare da p… -

Per la prima volta il ministro dell'Ambientese comunica dei target specifici sui limiti dell'utilizzo della, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l'obbligo per le attività commerciali di far pagare l'uso delle buste. Oltre alle nuove norme sul riciclo dei prodotti in, verranno aggiunte 2 mln di tonnellate all'anno di biomasse vegetali entro il 2030-per accelerare il ritorno della Co2 in atmosfera, un livello 50 volte superiore ai valori attuali.(Di lunedì 22 ottobre 2018)