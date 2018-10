GF Vip | il pianto liberatorio scioglie i cuori dei concorrenti

Nilufar e Giordano dopo Temptation Island Vip : “Abbiamo pianto” : Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati si raccontano dopo Temptation Island Vip Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno svelato le loro prime sensazioni dopo Temptation Island Vip alle pagine di Uomini e Donne Magazine, in cui hanno parlato delle loro giornate dopo la fine delle registrazioni del programma. L’ex tronista ha dichiarato che erano stati per cinque giorni chiusi in albergo a metabolizzare tutto quello che era successo durante ...

GF Vip : il pianto di Francesco Monte per Cecilia - per la mamma e per le prese in giro dello scorso GF Vip. Guarda il VIDEO : Poco fa Francesco Monte si è sfogato con Walter Nudo ed ha parlato di Cecilia Rodriguez. L’ex tronista con le L'articolo GF VIP: il pianto di Francesco Monte per Cecilia, per la mamma e per le prese in giro dello scorso GF Vip. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.