GF Vip | confessione di Ivan Cattaneo | “Sono fidanzato | ma faccio l’amante perché lui

Grande Fratello Vip - confessione da Barbara D'Urso : chi ha perso la testa per la Marchesa d'Aragona : Filippo Nardi ha confessato a Pomeriggio 5 di essersi innamorato di una concorrente del Grande Fratello Vip . Il nome, anche se Barbara D'Urso glielo ha subito chiesto, non lo ha fatto ma si capisce ...

“Il suo segreto”. Grande Fratello Vip - la confessione choc sulla coppia più chiacchierata. C’entra l’ex di Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia Salemi: al Grande Fratello Vip 3 tiene banco questa possibile coppia . Il gossip impazza e nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un avvicinamento tra i due. A quanto pare presto potrebbero arrivare ‘notizie importanti’. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver specificato in diretta, di non provare nulla fuorché amicizia con l’influencer, ma i due continuano a stuzzicarsi e a flirtare ...

“Non so se…”. Lory Del Santo - confessione choc al Grande Fratello Vip : strazio assoluto dopo il dramma : Al Grande Fratello Vip 3 Lory Del Santo ricorda il figlio Loren, suicidatosi un mese fa. E lo fa parlando a lungo di lui. Proprio per ‘elaborare’ il lutto, come dichiarato in studio lunedì sera ai microfoni di Alfonso Signorini e Ilary Blasi. Ma le rivelazioni ‘clamorose’ vengono fatte sul padre di Loren. Ma andiamo con ordine: all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3, dopo il suo ingresso, Lory Del Santo ha ...