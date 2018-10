GF Vip 3 | Marco Cucolo in casa per Lory Del Santo | Mi auguro tu possa risplendere

blogo

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Tempo di sorprese al Grande Fratello Vip 3. La prima della puntata in onda stasera, lunedì 22 ottobre 2018, ha coinvolto una delle concorrenti che hanno rischiato per tutta la settimana l'eliminazione. ÈDel, entrata in gioco con una settimana di ritardo, ma tra gli indiscussi protagonisti di questa edizione del reality.La showgirl, che negli scorsi giorni si è più volte commossa tra le mura dellapiù spiata d'Italia ricordando il figlio recentemente scomparso, ha ricevuto in salotto la visita di, suo compagno da 5 anni. Varcata la Porta Rossa, il fidanzato della concorrente ha accolto con un grande sorriso i ragazzi in salotto, e volgendo gli occhi alla Delha detto: Mi stai piacendo molto. Il fatto che tu abbia deciso di metterti in gioco, per me, è stata una grande vittoria. Miche tufarla tua luce. Perché io ne ho ...