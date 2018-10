GF Vip 2018 | Ivan Cattaneo è fidanzato? Insieme da 5 anni | ha la ragazza

Grande Fratello Vip 2018 - puntata daytime 22 ottobre in diretta : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande Fratello Vip 2018: ...

Pierluigi Gollini Chi è?/ Il fidanzato di Giulia Provvedi e il messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018) : Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha fatto ritrovare il sorriso della fidanzata Giulia Provvedi attraverso un messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:09:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018 - QUINTA PUNTATA/ Diretta e nuovi concorrenti : Cecchi Paone - Ela Weber e Maria Monsè : QUINTA PUNTATA per il GRANDE FRATELLO Vip 2018: questa sera l'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè. Spazio al caso Stefano Sala-Benedetta Mazza. Ivan cattaneo lasia(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:50:00 GMT)

Ivan Cattaneo lascia il Grande Fratello Vip 2018?/ Video - ecco chi ha rubato i suoi oggetti personali : Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip 2018 questa settimana si è arrabbiato e non poco. Qualcuno ha rubato alcuni suoi effetti personali, facendolo andare su tutte le furie.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:18:00 GMT)

Anticipazioni Grande Fratello Vip - puntata lunedì 22 ottobre 2018 : i colpi di scena : Grande Fratello Vip, le Anticipazioni sulla puntata di lunedì 22 ottobre 2018 Cosa succederà nella quinta puntata del Grande Fratello Vip? Le Anticipazioni per lunedì 22 ottobre 2018 soddisferanno la vostra curiosità! C’è molta attesa di scoprire l’eliminato, questo è sicuro, ma ci attendono molti colpi di scena. Uno tra la Marchesa d’Aragona, Lory Del […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata lunedì 22 ...

Grande Fratello Vip 2018 : Cecchi Paone - Maria Monsè ed Ela Weber nuovi concorrenti : Maria Monsè Quinta puntata nel segno della rivoluzione al Grande Fratello Vip 2018. Per cercare di risollevare la china arriveranno tre nuovi concorrenti nel corso dell’appuntamento di domani, in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi, con Alfonso Signorini, accoglierà Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber. I tre busseranno alla Porta Rossa della Casa di Cinecittà ma ci sarà posto per tutti? Se Cecchi Paone è ricordato anche ...

Serata Vip per l'elezione di Miss Vendemmia 2018 a Casale Tor di Quinto a Roma : Tralci d'una e foglie di vite, decori di castagne e tutte le sfumature del foliage autunnale. Benvenuti nel regno della Vendemmia by night. Se il dress code, lo richiede, le 'gaudenti' signore della ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi critica Benedetta e Martina : il web e Battista contro l'attrice : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: pioggia di critiche per Eleonora Giorgi. l'attrice torna a criticare Benedetta Mazza ma per lei arriva la replica del web(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Elia Fongaro "incompreso" : Maurizio Battista svela i suoi pregi nascosti : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Stefano Sala, in un'intervista rilasciata prima di entrare nella Casa, parla di Benedetta Mazza e della fidanzata Dasha Dereviankina(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 23:00:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Silvia Provvedi torna a parlare di Corona : "L'amore finisce - il rispetto no" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Stefano Sala, in un'intervista rilasciata prima di entrare nella Casa, parla di Benedetta Mazza e della fidanzata Dasha Dereviankina(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 21:55:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018/ Video : cena da masterchef per il compleanno di Eleonora Giorgi : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Stefano Sala, in un'intervista rilasciata prima di entrare nella Casa, parla di Benedetta Mazza e della fidanzata Dasha Dereviankina(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 19:25:00 GMT)

GRANDE FRATELLO Vip 2018/ Video : lo scherzo crudele di Francesco Monte a Ivan Cattaneo : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Stefano Sala, in un'intervista rilasciata prima di entrare nella Casa, parla di Benedetta Mazza e della fidanzata Dasha Dereviankina(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:20:00 GMT)

FRANCESCO MONTE SCARICA GIULIA SALEMI?/ Lunedì sera una scomoda verità (GF Vip 2018) : FRANCESCO MONTE porta avanti la sua amicizia con GIULIA Salemi e torna a piangere per Cecilia Rodriguez, ma il popolo del web insorge (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 11:54:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 : anticipazioni puntata di lunedì 22 ottobre. Ecco i nomi dei nuovi concorrenti : nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 2018. Come già anticipato dal nostro sito, il reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini avrà una seconda puntata in settimana – al giovedì sera – e un nuovo meccanismo che permetterà l’ingresso di nuovi vips. Linfa vitale per il programma targato Endemol che stenta a decollare e non registra gli ascolti sperati. GF Vip: Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè i nuovi concorrenti A ...