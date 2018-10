Gesto razzista sul treno Milano-Trieste | ' Non ci sto vicino a una nera'

Blastingnews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Una signora si è rifiutata di sedersiad una ragazza a causa del colore della sua pelle. È successo sul Frecciarossa partito dain direzione di. La ragazza, sconvolta, chiama la madre per raccontarglielo e la donna denuncia ildi odio razziale sui social. Ma purtroppo questo non è l'unico caso. La signora si è rifiutata di sedersi accanto ad una ragazza perché di un'altra nazionalità Tutto accade all'interno di un Frecciarossaieri pomeriggio. Una signora sale sule si siede al suo posto. Poco dopo sale sullo stesso vagone anche una ragazza di colore e un bel sorriso, ed è sul punto di sedersialla signora quando quest'utima le domanda se abbia il biglietto. La ragazza le risponde di sì naturalmente, le mostra persino il biglietto, ma la signora si infervora, lanciandole una frase che non ammette repliche, tanto meno delle scuse: ...