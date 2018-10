fanpage

: RT @messveneto: #Udine, gemellina muore cinque giorni dopo il parto: la famiglia fa causa all’ospedale - elisarenesto : RT @messveneto: #Udine, gemellina muore cinque giorni dopo il parto: la famiglia fa causa all’ospedale - messveneto : #Udine, gemellina muore cinque giorni dopo il parto: la famiglia fa causa all’ospedale - Nanoalto : RT @badicea: Giulia, 10 anni, muore di leucemia: la stessa malattia aveva ucciso la gemellina Greta -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Per la donna e il marito, alla base della tragedia in cui hanno perso una delle due gemelline ci sarebbe una infezione contratta in ospedale durante il ricovero e poco prima di iniziare il travaglio. Accanto al procedimento giudiziario principale se ne è aperto un altroche laha fattoanche ai due periti nominati dal tribunale per falsa perizia.