Galaxy S10 | saranno realizzati con diverse tecnologie in base al chip

Differiranno i Samsung Galaxy S10 Exynos da quelli Snapdragon : primi rumors : Potrebbero esserci delle differenze sostanziali tra il Samsung Galaxy S10 in versione Exynos e quello equipaggiato con il SoC Snapdragon. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il prossimo top di gamma starebbe arrivando con una scheda SLP (Substrate Like PCB) molto all'avanguardia, ma solo per quanto riguarda le varianti mosse dal chipset proprietario (che sappiamo generalmente coincidere con i modelli commercializzati in Europa). Le ...

Galaxy S10 : Samsung conferma due caratteristiche del top di gamma : Samsung Galaxy S10 è lo smartphone del decimo anniversario e sappiamo già tanto del prossimo top di gamma della serie che non è andata bene in termini di vendite a causa di scelte della società sudcoreana che, date le unità vendute, non sono state accolte in modo positivo da fan e non. Galaxy S10: tante informazioni anche ufficiali Come di consueto con i top di gamma della società, sono tantissime le informazioni trapelate anche da canali ...

Impareggiabile Samsung Galaxy S10 con tanti sensori e anche lo speaker audio sotto il display? : Il Samsung Galaxy S10 si appresta a divenire un device tanto rivoluzionario come richiede il decennale della fortunata serie del produttore? Potrebbe esserlo davvero, viste le prime indiscrezioni trapelata anche nel corso di un evento ufficiale tenuto dal brand, anche se molto raccolto. Ci riferiamo al 2018 Samsung OLED Forum di scena al Shenzhen Marriott Hotel in Cina nella giornata di ieri 18 ottobre. Sta facendo letteralmente il giro del ...

Samsung Galaxy S10 : confermato il sensore d’impronte sotto al display : Un altro chiacchieratissimo smartphone è di certo quello della casa sudcoreana, che si appresta a continuare la sfilza di device della gamma Galaxy S. Uno dei rumors più acclamati circa il prossimo dispositivo è proprio leggi di più...

Un brevetto mostra il possibile sensore di impronte di Samsung Galaxy S10 : Una recente richiesta di brevetto di Samsung pubblicata dal WIPO mostrerebbe il sensore di impronte digitali ottico del futuro Galaxy S10. L'articolo Un brevetto mostra il possibile sensore di impronte di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Mossa ufficiosa per il Samsung Galaxy S10 : pronti per il lettore delle impronte sotto al display? : Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano nuove informazioni per quanto riguarda le probabili caratteristiche distintive che potrebbero fare la differenza con il nuovo top di gamma Android del 2019. Il mercato degli smartphone si è evoluto tanto in questi mesi, come abbiamo notato pochi giorni fa con i vari Huawei Mate 20, ragion per cui anche ...

Strabiliante il Samsung Galaxy S10? Secondo Ice universe sarà una necessità : L'ordinarietà che contraddistingue i Samsung Galaxy S9 e Note 9 potrebbe costringere l'azienda sudcoreana ad inventarsi qualcosa di sensazionale per il lancio del Samsung Galaxy S10, che coincide anche con il dispositivo del decennale della serie. Quella appena citate sono dichiarazioni di Ice universe, con cui potrete o meno essere d'accordo. Secondo il noto leaker, la scarsa innovazione dei top di gamma presentati quest'anno avrebbero ...

Galaxy Note 10 sarà più grande del Galaxy S10 Plus : display da 6.66 pollici? : Rumors affermano che il futuristico Galaxy Note 10 nel 2019 avrà di fatto il display più grande tra i dispositivi Samsung, superando pure il Galaxy S10 Plus: i dettagli.Secondo alcune voci di corridoio provenienti da alcuni settori dell’industria tecnologica, nel 2019 Samsung presenterà un altro dispositivo della gamma Galaxy Note, ovvero il Note 10.Galaxy Note 10 avrà un display più grande del Galaxy S10 Plus: ecco i rumorsIl Note 10 il ...

Galaxy S10 : rimosso il jack per le cuffie : Samsung, azienda sud coreana produttrice di oggetti elettronici da circa 80 anni, ha ottenuto fin da subito un successo incredibile, grazie alle sue produzioni favolose e al rapporto stabilito tra la qualità e il prezzo.Questa azienda dalle mille qualità in ambito tecnologico, ha in mente di modificare una piccola caratteristica dei suoi prossimi modelli di smartphone, una modifica che molto probabilmente no verrà pienamente apprezzata dai suoi ...

Saranno 3 i Samsung Galaxy S10 - con in più il Lite : certificazione arrivata : Non vedremo arrivare il Samsung Galaxy S10 prima di qualche mese, ma risuonano già nuove indiscrezioni a conferma che i modelli in presentazione Saranno in numero di tre (di cui un modello standard, una variante plus ed una Lite). Come riportato dal 'TAS', risalgono ad un tempo relativamente recente le certificazioni del China’s Ministry of Industry and Information Technology (CMIIT) volte a confermare l'esistenza di questa triade di esemplari, ...

Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti : Prima comparsa concreta per Samsung Galaxy S10. In Cina il prossimo top di gamma di Samsung arriva viene certificato dal CMIIT in tre varianti. Nonostante la mancanza della quarta ipoteticamente dedicata al 5G, queste ultime potrebbero essere un indizio dell'eventuale presenza di una versione Lite del Galaxy S del decennale. L'articolo Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti proviene da TuttoAndroid.

Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? : potrebbero essere addirittura Cinque le colorazioni col quale i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero debuttare. Accenniamo chiaramente a Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, i Galaxy del decennale che a quanto si vocifera saranno disponibili in un ricco ventaglio di colori, sebbene di certezze ancora non ne abbiamo. L'articolo Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? proviene da TuttoAndroid.

Nuove opzioni di colore per Samsung Galaxy S10 : saranno 5 le nuance : Potrebbe sorprendere anche sul versante dei colori disponibili il Samsung Galaxy S10, non volendo restare indietro rispetto a Huawei, che con la linea dei P20 ha dato sfoggio alla nuova nuance cangiante, anche molto apprezzata. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', le tre versioni del prossimo top di gamma del brand asiatico potrebbero distinguersi per l'inclusione di cinque colorazioni: oltre al classico bianco e nero, dovrebbe trovare ...