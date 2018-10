Fugatti vola al 47% | potrà governare da solo Desolazione Pd | orgoglio Rossi

Trentino verso il centrodestra : il leghista Fugatti vola oltre il 46% : Dopo l'exploit in Alto Adige, dove il Carroccio ha incassato l'11,1%, Matteo Salvini si prepara a piazzare un altro governatore nel Nord Italia. Anche il Trentino va, infatti, verso il centrodestra con il candidato unitario, il leghista Maurizio Fugatti, che vola oltre il 46% dei consensi.Ieri, in Trentino, si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale. La Lega risulta ampiamente davanti con il 26.6% dei voti seguita dal Partito ...

Elezioni Trentino - lo spoglio : la Lega vola verso il 30% e il candidato Fugatti sopra quota 40. Il Pd perde anche Trento : Lo scrutinio delle Elezioni provinciali in Trentino sancirà la definitiva egemonia della Lega in Nord-est, dopo l’exploit a Bolzano che costringe la Svp a dover cercare un’alleanza proprio con il Carroccio. Caduta la Regione della due Province autonome, ultima roccaforte del Centrosinistra, l’unica chiazza rossa nell’Italia settentrionale resta il Piemonte amministrato da Sergio Chiamparino, dove però si andrà alle urne ...