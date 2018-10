Fs | al via ' concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo 3

Fs : al via 'concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (4) : (AdnKronos) - "Il Campus delle Arti di Brera destinato all’interno dello spazio dell’ex scalo ferroviario Milano Farini è un’occasione storica sia per l’ampliamento di un’Istituzione di alta formazione quale appunto l’Accademia di Brera ma anche un’opportunità per la città di Milano, giacché una vas

Fs : al via 'concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (2) : (AdnKronos) - "Concorso Farini" si inserisce nell’Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 di cui sono parte Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane (con Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani) e Coima Sgr per conto del fondo immobiliare Mistral, che nel luglio 20

Scuola - Bussetti firma decreto : al via il concorso straordinario per primaria e infanzia : E' stato mantenuto l’impegno preso con il decreto Dignita': in data odierna, 18 ottobre 2018, il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, ha firmato il decreto che regolamentera' il concorso straordinario [VIDEO] per infanzia e primaria. [VIDEO] Inoltre, è stato anticipato che a breve partira' anche il concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria. La firma del decreto da parte del Ministro Bussetti consente di dare l' avvio alle ...

Scuola - il Ministero revoca le immissioni a ruolo di maestri diplomati e avvia il concorso : E partita la circolare del Miur rivolta agli Uffici scolastici regionali con cui si stabilisce che vanno revocate le immissioni in ruolo di tutti i diplomati magistrali destinatari di sentenze ...

via al concorso straordinario : ANSA, - ROMA, 18 OTT - Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha firmato il decreto che consente di dare avvio alle procedure concorsuali straordinarie per la ...

“Il racconto dell’incipit” via alle iscrizioni al concorso legato al nuovo libro di Luigi Lo Cascio : Il primo libro di Luigi Lo Cascio ancora caldo di legatoria, insieme ad una fertile sfida per aspiranti scrittori. È stato indetto il concorso "Il racconto dell'incipit" dall'associazione A Voce Alta in collaborazione con lo Spazio Libreria Laterzagorà. La competizione si articola proprio sul libro di Lo Cascio, "Ogni ricordo un fiore" che raccoglie come una serra letteraria, centinaia di incipit.Continua a leggere

Fieracavalli al via : a Verona un concorso speciale per i 120 anni : Dal 1898 la rassegna accompagna l'evoluzione del ruolo del cavallo attraverso la storia del Paese: da strumento di lavoro nei campi e mezzo di trasporto, a compagno fidato nello sport, nella pet-...

Art bonus/al via la terza edizione del concorso per votare in tutta Italia il progetto art bonus dell'anno. In gara 115 progetti in 15 ... : UMWEB, Perugia. Nel corso della XIV edizione di LuBeC - Lucca Beni Culturali, è stata lanciata la terza edizione del concorso "progetto Art bonus dell'anno" 2018. L'iniziativa, promossa da Ales S.p.A. ...

The Lab OnePlus 6T Edition : al via il concorso : Le opinioni e le opinioni espresse non riflettono necessariamente la politica o la posizione ufficiale di OnePlus.

Concorso presidi al via il 18 ottobre. “Ma non c’è nessuno screening psicologico e non si considera l’esperienza” : Si terrà il 18 ottobre la prova scritta del Concorso che dovrà reclutare 2425 nuovi dirigenti scolastici con cui si dovrebbe assicurare, dal prossimo anno scolastico, la copertura dei posti vacanti e mettere fine al ricorso massiccio alle reggenze. Una data calendarizzata in ritardo secondo l’associazione nazionale presidi che lancia il campanello d’allarme sul rischio che nemmeno stavolta si riesca a chiudere la procedura concorsuale in tempo ...

Concorso DS 2018 - al via il prossimo 3/10 : modalità di svolgimento : Il Concorso DS 2018 si svolgerà, come risaputo, il prossimo 18 ottobre (così come indicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 settembre). Entro il 3 ottobre, invece, verranno pubblicate le sedi di svolgimento delle prove concorsuali. In questo articolo, tratto da Orizzontescuola, spiegheremo sinteticamente le modalità di svolgimento della prova scritta. Concorso DS 2018: le modalità di svolgimento e durata della prova CBT (Computer Based ...

3 - al via il concorso Fun For 3 sull'App My3 : Roma, 17 set., askanews, - 3 lancia il nuovo concorso 'Fun For 3 - Gioca e Vinci con App My3' che mette in palio, ogni giorno, 10 sportwatch Garmin fenix 5. Dal 17 al 21 settembre, i clienti 3, la ...

Nuova vita per l'ex centrale turbogas di Campomarino : al via concorso di idee internazionale : Un percorso di economia circolare per dare Nuova vita a ventitré centrali termoelettriche. Impianti che hanno sostenuto la crescita industriale del Paese e che oggi, attraverso la collaborazione con i territori e ...