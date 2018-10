Francia | morto il negazionista Robert Faurisson | contestò esistenza camere a gas

Francia - forte ondata di maltempo in Costa Azzurra : auto trascinata all’acqua - un morto [GALLERY] : 1/7 ...

Francia - accoltella passanti in strada : un morto e 2 feriti - ucciso anche l'aggressore : Due morti e un ferito. E' il bilancio di una tragedia familiare avvenuta a Trappes, un comune francese situato nel dipartimento degli Yvelines, nella regione dell'Ile-de-France. Lo ha detto la polizia ...

Attacco con coltello in Francia - un morto e 2 feriti gravi : Roma, 23 ago., askanews, - Un uomo armato con un coltello ha ucciso una persona e ferito gravemente altre due questa mattina a Trappes, città a circa 30 chilometri a sud-ovest di Parigi, come ha ...

Francia - a Parigi attacco con coltello : almeno un morto e due feriti nel sobborgo di Trappes : attacco con coltello nel sobborgo Parigi no di Trappes : fonti di polizia confermano che ci sarebbe un morto e due feriti gravi, mentre l'aggressore, già schedato come islamista radicale, è stato a sua volta ucciso dalle forze dell'ordine. Secondo i media locali avrebbe urlato "Allah Akbar" prima di tirare fuori l'arma.Continua a leggere

Francia - attacco con coltello nei sobborghi di Parigi : un morto e 2 feriti. “Ha gridato Allah Akbar” : Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, sobborgo di Parigi, prima di rifugiarsi in una casa di rue Camille Claudel gridando “Allah Akbar”. La polizia riferisce che un uomo è morto e due sono rimasti feriti. Tra questi, l’aggressore, entrato in azione attorno alle 10.20 e che – stando a quanto riporta Le Parisien – era noto dal 2016 per aver incitato pubblicamente ad atti di ...