"Sulla sovranità nazionale non si può transigere né derogare". Lo dice il prefetto, direttore della Direzione centrale immigrazione e Polizia delle frontiere, a proposito degli sconfinamenti dei gendarmi francesi. "Gli episodi di sconfinamento sono stati presi sul serio. La procura di Torino sta indagando ed è una delle più idonee a far luce",dice."Spetta al capo della Polizia e al ministro dell'Interno decidere le proposte più adatte. Sul rispetto dei diritti l'Italia non ha lezioni da prendere".(Di lunedì 22 ottobre 2018)