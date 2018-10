Fortnite | secondo dei leak | sembra che gli stadi di crescita del Portale di Leaky Lake

eurogamer

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Dopo l'apparizione di Kevin il Cubo, molti giocatori dihanno cominciato a chiedersi se questa saga si sarebeb dipanata attraverso varie stagioni come accaduto nel caso del decollo del missile.Come riportaIntel, stando ad alcuni asset trapelati e riportati da alcuni utenti,che l'evento dedicato ai Portali avrà 6 fasi di, è dunque lecito aspettarsi delle novità su questa saga una volta che ilsarà cresciuto per la sesta volta. Recentemente Epic Games ha introdotto un nuovo veicolo nel suo battle royale, parliamo del Quad Annientatore, uno speciale mezzo che permetterà di abbattere le costruzioni nemiche se caricato. Inoltre di recente un team australiano è riuscito a infrangere un nuovo record sulla versione PS4 ditotalizzando 61 uccisioni, l'epico scontro è iniziato presso le popolari Tilted Towers per terminare vicino al Tomato ...