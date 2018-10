Fortnite | il lancio free-to-play della modalità Salva il Mondo è stato rinviato oltre il

eurogamer

(Di lunedì 22 ottobre 2018)ha visto una serie di cambiamenti da quando èrilasciato la scorsa estate, per mantenere il gioco fresco e tenere i giocatori sempre impegnati. Tuttavia, ilgratuito per la suaPvE,il, èrimandato e non è più previsto per il 2018.Come riporta Dualshockers, l'annuncio di Epic è arrivato tramite il blog State of Development. Ilgratuito per laildinon avverrà entro il 2018 al fine di rivedere le sue prestazioni generali. Il blog afferma che il titolo ha registrato una crescita senza precedenti e che il team sta lavorando duramente per garantire a tutti i giocatori una piacevole esperienza di gioco.Tra le modifiche previste vi sono quelle dedicate all'interfaccia utente, per renderne più semplice la comprensione attraverso la riorganizzazione del sistema di menu.Read more…