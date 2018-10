Forte interesse per Walgreens Boots Alliance

Forte interesse per Eli Lilly : Chiusura del 28 settembre Rialzo marcato per Eli Lilly , tra i componenti dello S&P 100 , che archivia la sessione in utile dello 0,75% sui valori precedenti. Operatività odierna: Su questi prezzi ...

Berlusconi e Galliani progettano di tornare nel calcio : Forte interesse per il Monza : La coppia più vincente nella storia del calcio è pronta a rimettersi in gioco. A distanza di un anno e mezzo circa dalla cessione del Milan, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani starebbero trattando per l’acquisizione delle quote di maggioranza del Monza, società che attualmente milita in Serie C. La clamorosa indiscrezione, che sta trovando conferme da più parti, è stata lanciata dalla Gazzetta dello Sport. Berlusconi e Galliani comprano ...

