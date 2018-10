Foggia | buttafuori insegue 18enne fuori dalla discoteca e lo massacra di botte Ora è in

Foggia - 18enne picchiato fuori da una discoteca : arrestato il buttafuori per tentato omicidio : Lo ha inseguito per un centinaio di metri e, una volta raggiunto il giovane, lo ha colpito ripetutamente con violenza al capo. È questa la ricostruzione fatta dalla polizia di Foggia dell’aggressione a un ragazzo di 18 anni avvenuta all’esterno della discoteca Domus, alla periferia del capoluogo dauno. Secondo gli agenti della Mobile, l’autore è il butta fuori del locale, Alessandro Di Fiore, 37 anni, arrestato con ...

Foggia - 18enne pestato fuori dalla discoteca : fermato il buttafuori : Il 36enne è responsabile alla sicurezza del locale e secondo le indagini avrebbe pestato il ragazzo per futili motivi, pare dopo che al 18enne era stato negato l'ingresso nel locale

Foggia - 18enne soccorso da agenti : “Mi ha pestato un buttafuori”. È grave : Un ragazzo è stato trovato ferito gravemente ieri notte dai poliziotti di una Volante in una piazza di Foggia: il 18enne ha detto di essere stato poco prima pestato dal buttafuori di una discoteca, alla periferia della città. La vittima è un ragazzo di Lucera ora ricoverato in prognosi riservata negli Ospedali Riuniti. Il 18enne verso le due del mattino, in piazza Cavour, zona centralissima della città, ha chiesto aiuto ad una volante della ...