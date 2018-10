FLAMINIA BOLZAN Il debutto nel mondo dei libri con “Turchese” S’è fatta notte

FLAMINIA BOLZAN età - altezza - peso - fidanzato. Tutto sulla ‘criminologa’ in rampa di lancio : Un filone televisivo che funziona da tempo sul piccolo schermo italiano è senza dubbio quello ‘criminologo’. Talk-show, intere puntate pomeridiane dedicate ai casi più oscuri della cronaca nera italiana. Da Pomeriggio 5 a La Vita in Diretta, passando per Quarto Grado e non solo. Una caratteristica tutta ‘nostrana’ che ha dato spunto, nei mesi scorsi, al regista e attore Maccio Capotonda di realizzare un film satirico ...