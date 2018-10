Finalmente! WhatsApp | grande novità | arriva il ‘vacation mode’ A cosa serve Una

caffeinamagazine

: Io: “Che bello, finalmente su #WhatsApp posso ascoltare più vocali in successione senza premere su riproduci, come… - kimoj_ : Io: “Che bello, finalmente su #WhatsApp posso ascoltare più vocali in successione senza premere su riproduci, come… - expoarmy : FINALMENTE È ARRIVATO !!OROLOGIO 8 FUNZIONI IDEALE PER IL TREKKING,CACCIA/PESCA E TEMPO LIBERO euro 30,00!! FUNZI… - expoarmy : FINALMENTE È ARRIVATO!!!!OROLOGIO 6 FUNZIONI IDEALE PER IL TREKKING -TEMPO LIBERO euro FUNZIONI:orologio,bussola… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) È lo strumento che stressiamo più di ogni altro (ma anche viceversa, probabilmente) e a volte anche lui, si fa per dire, ha bisogno di qualche attimo di “ferie”. Insomma, anche il cellulare ha bisogno di riposo epensa a una nuova funzione. Si chiama “Vacation Mode”, modalità vacanze,a “staccare” dai contatti indesiderati per un periodo scelto, annullando totalmente le notifiche e silenziando chat e gruppi archiviati. Verranno così temporaneamente escluse notifiche e pop-up. Finora l’archiviazione serviva solo a mettere in ordine l’elenco delle conversazioni con l’eliminazione di chat e gruppi non più attivi. Se si ricevevano messaggi, anche in questo caso, però veniva immediatamente riproposta la notifica nella schermata ufficiale di. Con la modalità vacanza attivata, invece, tutte le conversazioni non desiderate ...